La truffe sera bien au rendez pour les fêtes de fin d'année

Le rendez-vous est pris dans la truffière de Jean Borello, située dans le Cher pas très loin de Saint-Florent. Au bout d'une demi-heure aux pieds des 800 chênes plantés il y a un peu plus de 20 ans, le panier se remplit grâce à son chien truffier Malice.

Les chiens truffiers sont essentiels pour ramasser les truffes : "L'odorat des chiens est extrêmement développé. Malice à le museau au sol et d'un seul coup elle marque la truffe qui se situe dans la terre. Elle gratte puis délicatement je la récupère. Et je ne dois surtout pas oublier de lui donner sa récompense !" précise Jean Borello, le maître de Malice. En réalité Malice, marque la truffe quand celle-ci est mûre. "Il faut savoir qu'une truffe développe ses arômes dans les derniers jours de sa vie."

Entre 850 et 1000 euros le kilo

Une truffe sortie de terre © Radio France - Sylvain ROGIE

Le marché de la truffe se tend en fin d'année et la raison est toute simple. Comme la demande est très nettement supérieure à l'offre, les prix pour la truffe comme pour un autre produit s'envolent : "Les prix ont tendance à grimper avant Noël mais aussi entre noël et le jour de l'an pour ensuite commencer à redescendre une fois les fêtes passées, c'est un grand classique." note Jean Borello, le président de l'association des trufficulteurs de champagne Berrichonne. Si vous souhaitez découvrir la truffe et surtout la déguster. Le conseil c'est de déposer une lamelle de truffe sur un toast chaud avec un peu de beurre. C'est une bonne occasion de sentir tous les parfums que dégage la truffe.

Le marché de la truffe d'Issoudun se tiendra en plein air ce samedi

Jean Borello, Président de l'association des trufficulteurs de Champagne Berrichonne dans sa truffière accompagné de sa chienne Malice. © Radio France - Sylvain ROGIE

Prévu au PEPSI d'Issoudun, le célèbre marché de la truffe aura finalement lieu en plein air en raison de la crise sanitaire. Une vingtaine de producteurs seront présents. Les truffes devraient s'arracher à prix d'or assez rapidement. Si vous arrivez trop tard, ne vous inquiétez pas. La meilleure période pour déguster de succulentes truffes débute le 15 janvier pour s'achever un mois plus tard. Et la bonne nouvelle, pendant cette période, c'est les prix qui deviennent "raisonnables".