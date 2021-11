La Tulipe Rouge, le guide des vins du Languedoc-Roussillon à moins de 20 euros

C'est un guide eu format A4/15 en papier glacé qu'on feuillette comme un magasine. La Tulipe Rouge propose de vous faire découvrir les meilleurs vins du Languedoc-Roussillon à moins de 20 euros.

Le fondateur de ce guide, Olivier Borneuf était l'invité de France Bleu Hérault ce lundi matin dans la nouvelle éco.

Comment avez vous sélectionnés les bouteilles que vous présentez dans ce guide ?

Le premier critère, c'est évidemment le prix de vente inférieur à moins de 20 euros et c'est le seul critère déterminant pour nous. La seule exigence que nous avons, c'est la qualité des vins, bien entendu, puisque nous avons le droit d'exiger des vins de bonne facture, même à ce prix.

Combien de référence y trouve-t-on ?

Nous approchons 200 références pour cette édition 2022, sachant que nous avons eu évidemment bien plus de vins à déguster. Le résultat de cette dégustation a donné une sélection qui approche de 200 échantillons.

Pour toutes ces sélections, pour faire ses choix, vous êtes combien ?

On a une équipe de cinq dégustateurs. On est toujours au minimum deux personnes, car l'avis d'une seule personne n'est pas suffisante pour valider la sélection. On peut se tromper. L'erreur est humaine et par conséquent, nous arrivons toujours en équipe dans les régions.

Vous n'évoquez pas que les grands domaines qu'on connait ?

Absolument pas. Tous les vignerons peuvent y participer et nous avons eu la belle surprise de voir que les stars des régions étaient au rendez vous, mais également du domaine un peu moins connu et de jeunes vignerons qui ont cherché à travers la tulipe rouge une reconnaissance. Et nous sommes ravis d'avoir fait de très belles découvertes à cette occasion.

Au delà de la réalité de la dégustation, nous avons voulu aussi être un peu éloquents pour donner envie

Vous accompagnez la présentation de chaque bouteille d'une description gustative, souple et pulpeux, aux saveurs de cassis et violette, une sucrosité savoureuse, bonbons et fruits acidulés... je ne prends là que quelques exemples. C'est pour la poésie ou ce sont vraiment des notes gustatives que vous avez trouvées ?

Alors, on les trouve, mais également on cherche à susciter la curiosité du lecteur et lui donner envie. Donc, on parle avec enthousiasme. Parfois, on va au delà de la réalité de la dégustation parce qu'on estime que, à travers des écrits, il est très difficile de retranscrire des sensations. Et par conséquent, lorsqu'un vin a suscité notre enthousiasme, nous préférons être éloquent et donner envie aux lecteurs de découvrir par lui même ses vins.

Un guide en français et en anglais, vous visez la clientèle britannique ? ils sont amateurs de bons vins pas cher ?

Absolument. Ce sont des grands connaisseurs. Historiquement, l'Angleterre est un pays qui importe beaucoup et redistribue les vins dans de nombreux pays. La Grande-Bretagne, certes, mais aussi les Etats-Unis et tous les pays anglophones, puisque nous envoyons la version PDF de ce guide gratuitement à tous les professionnels dans le monde. Donc, on approche 45.000 contacts qui reçoivent ces guides et peuvent les consulter puisque le support est effectivement bilingue.

Quels sont vos coups de cœur dans ce guide ?

Difficile de faire un choix puisque nous sommes fiers de tous les vins que nous avons sélectionnés. Mais si je devais en retenir un ou deux, un des néo vignerons comme le Clos Constantin (Argeliers 34) nous a vraiment marqué. Un domaine un peu plus ancien, le domaine de l'Aigueluière (Saint-Guilhem le Désert 34) qui fait des vins remarquables non loin des Terrasses du Larzac, qui a acquis une belle réputation, mais qui restait un peu dans l'ombre ces dernières années et à tort. Et du côté peut être du Roussillon, un Fitou Clos Padulis (Paziols 11). Une belle découverte pour nous. Ce n'est pas un jeune vigneron, mais c'est un vigneron qui n'était pas pour autant sous les projecteurs. Nous sommes ravis d'avoir pu mettre ses vins en avant.

Nous sommes avant tout des amateurs et des passionnés

La tulipe rouge, d'où vient ce titre ?

Tout simplement pour le verre tulipe, c'est la forme du verre à dégustation. Et rouge, évidemment, on pense immédiatement à la couleur du vin, mais nous, nous avons plutôt pensé à la passion. Le rouge, c'est d'abord la couleur de la passion. Avant d'être des professionnels du vin, nous sommes des amateurs et des passionnés.

Où peut on le trouver ?

Ils étaient distribués jusqu'à présent en bureau de presse, on va les retrouver désormais également en librairie, puisque de nombreux libraires nous ont fait la demande et nous en sommes ravis. Le format est un format qui se situe entre le format A4 et le format A5 et nous sommes sur des types de livres plutôt beaux livres, avec une couverture illustrée par un artiste peintre, des photos d'un photographe qui s'est spécialement déplacé dans chaque région pour en tirer la substance. Et dans ces guides, nous avons fait l'effort de mettre en photo toutes les bouteilles des vins sélectionnés.

Le guide des vins à moins de 20 euros, la tulipe rouge coute lui 20 euros tout pile.

Le fondateur de ce guide, Olivier Borneuf Copier