La Turballe : c'est Vinci Immobilier qui doit racheter le site de Pen-Bron, site naturel et classé

Presqu'ile de Guérande, rien ne bougeait depuis deux-trois ans pour le site de Pen Bron, un site naturel et classé en face du Croisic. On est entre le sable, les arbres, l'océan et les marais salants. Fin d'année dernière, des associations avaient fait une pétition pour redonner vie au site et le préserver aussi. Elles parlaient "d'un joyau abandonné".

L'actuel propriétaire, l'association des Œuvres de Pen-Bron fait savoir que parmi les trois dossiers déposés, c'est celui de l'opérateur Vinci Immobilier qu'elle a choisi. Un projet qui écrit l'association respectera notamment le milieu naturel. Tout à côté, il a la forêt, les dunes.

Un hôtel mais aussi un lieu de répit pour les aidants familiaux

L'immense bâtiment de 22 mille mètres carrés, qui autrefois a abrité un centre de rééducation, va accueillir un hôtel pour une clientèle "aussi bien familiale que d'entreprise". Il y aura aussi une résidence locative avec des hébergements à l'année et des solutions dite de répit pour des soignants ou encore ceux qu'on appelle les aidants familiaux. Une épicerie et de la restauration verront aussi le jour. En principe, sur l'été et la rentrée de septembre, place à l'étude liée aux aménagements. Une présentation aux riverains doit suivre fin d'année.

Des négociations avec le Conservatoire du littoral pour les dunes et la forêt

Seuls 10 hectares sur une parcelle de 100 sont concernés par ce projet porté par Vinci. C'était déjà annoncé, la foret et les dunes ne font pas partie de cette vente. Les Œuvres de Pen Bron affirmant vouloir "sanctuariser" ces espaces naturels. Des discussions sont en cours avec le Conservatoire du littoral.

Dans un communiqué, Gérard Estival, président des Œuvres de Pen-Bron dit avoir "veillé au respect fidèle des valeurs humaines qui fondent les Œuvres de Pen-Bron, dans l'objectif de garantir la pérennisation de nos missions d'utilité publique. Le projet retenu répond parfaitement à ces exigences."

Pour sa part, Didier Cardo, maire de La Turballe, confie que "l'étude qui se dessine pour le site de Pen-Bron garantit à la fois la sauvegarde du site et un accès encore plus important qu'aujourd'hui à tous les Turballais et habitants de la Presqu'île. Elle permettra de créer des emplois et de redynamiser le tourisme sur cette partie de notre territoire."