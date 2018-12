La turbine à gaz la plus puissante du monde va sortir des ateliers de General Electric à Belfort

C'est une première mondiale et ça se passe à Belfort. La turbine à gaz la plus puissante au monde va sortir des ateliers de General Electric ce mercredi matin à partir de 8h30, porte des Trois-Chênes. Direction: Strasbourg, puis la Malaisie.

Belfort, France

L'image risque d'être impressionnante. Ce mercredi matin, à partir de 8h30, La turbine à gaz la plus puissante au monde va sortir des ateliers de General Electric de Belfort, porte des Trois-Chênes. Un convoi exceptionnel de 676 tonnes, de plus de 6 mètres de large et 115 mètres de long. Il s’agit de l’un des plus imposants convoi jamais vu sur les routes européennes. Cette turbine 9 HA.02 va partir par la route pour le port autonome de Strasbourg, puis par barge vers Anvers, pour aller vers sa destination finale: la Malaisie, où elle devrait arriver début février.

La circulation risque d'être un peu difficile dans le secteur, le convoi traversera Belfort en milieu de matinée jusqu'à la départementale 83.