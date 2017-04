A la Une, l'arrivée des intérimaires à PSA La Janais, l'Urban Trail de Rennes et apprendre à ne plus avoir le mal de mer

L'essentiel de l'actualité de ce lundi c'est l'arrivée de nouveaux intérimaires à PSA La Janais près de Rennes. Retour aussi sur la première édition réussie de l'Urban Trail de Rennes. Et puis à Brest, on apprend à ne plus avoir le mal de mer.

Rennes : un nouveau souffle sur l'usine PSA

190 nouveaux salariés sont déjà arrivés sur le site PSA-La Janais © Maxppp - Adrien DUQUESNEL

400 salariés doivent être recrutés d'ici le mois de juin sur le site breton de La Janais. Près de la moitié ont déjà débuté le travail. Après des années difficiles et la perte de 1400 postes depuis 2012, ces nouveaux-venus sont accueillis à bras ouverts. Reportage à lire ici.

Vidéo : on a testé pour vous le premier Urban Trail de Rennes

3400 coureurs hier dans les rues de Rennes à l'occasion de la première édition de l'Urban Trail. Le centre-ville, les lieux emblématiques de Rennes constituaient le terrain de jeu des "trailers". Plus d'infos ici.

A Brest, on apprend à ne plus avoir le mal de mer

Le siège qui reproduit le mouvement des vagues a une amplitude d'1,40m © Radio France - Annaïg Haute

L'hôpital des Armées de Brest a développé un programme pour apprendre aux marins à lutter contre le mal de mer. Un siège spécial reconstitue les mouvements de la houle et aide les malades à apprivoiser le mal de mer, pour pouvoir reprendre la mer sereinement. Plus d'infos ici.