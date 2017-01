A la Une, l'expérimentation "Territoire Zéro Chômeur de longue durée", deux séismes en Bretagne et une chic galette

L'essentiel de l'actualité de ce lundi 9 janvier sur France Bleu Armorique, c'est l'expérimentation "Territoire Zéro Chômeur de longue durée" à Pipriac et Saint-Ganton (35). La terre aussi qui a tremblé deux fois ce week-end en Bretagne. A Châteaugiron, la galette des rois peut rapporter 5000 euros.

L'expérimentation "territoire zéro chômeur de longue durée" lancée à Pipriac et Saint-Ganton

Dès ce lundi, l'opération "Territoire zéro chômeurs longue durée" est lancée sur les communes de Pipriac et Saint-Ganton, en Ille-et-Vilaine. Ce dispositif, issu de l'initiative de plusieurs associations, vise à tester pour cinq ans l'embauche en CDI de personnes sans emploi depuis plus d'un an. On vous dit tout ici.

La terre a tremblé deux fois ce week-end en Bretagne

L'épicentre du tremblement de terre se situe vers Pontivy - Capture d'écran - Google - 2017 Terrametrics

La terre a d'abord tremblé samedi matin à 7h35 entre Loudéac, dans les Côtes d'Armor, et Josselin, dans le Morbihan. L'épicentre de ce séisme de magnitude 3,7 se situait vers Plumieux, dans les Côtes d'Armor. Vous avez été nombreux à nous contacter pour nous donner vos réactions. Plus d'infos ici.

Dimanche matin , un nouveau séisme, de magnitude 2,7, a touché la Bretagne. L'épicentre se situait à 1km de Pont-Scorff, près de Lorient, dans le Morbihan. C'est le deuxième séisme consécutif en deux jours dans la région. On vous dit tout ici.

A Châteaugiron, la galette des rois peut cacher un gros chèque !

Pour l'épiphanie, Benjamin Durand, gérant de la boulangerie du Château, offre un chèque de 5.000 euros à l'un de ses clients © Radio France - Camille Revel

La boulangerie du Château, installée à Châteaugiron et Châteaubourg, réserve une surprise pour l'Epiphanie : chaque acheteur d'une galette des Rois reçoit un ticket de tombola. Un gagnant choisi par tirage au sort fin janvier recevra un chèque de 5.000 euros. Objectif : gagner en notoriété. Reportage à déguster ici.