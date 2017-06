A la Une, la braderie de Rennes, la LGV avec la 4G et des milliers d'araignées de mer sur la plage de Plérin

L'essentiel de l'actualité, avec d'abord ce mercredi la Grande Braderie de Rennes, la 4G aussi qui arrive avec la LGV Bretagne. Les images aussi de ces araignées de mer qui se sont échouées par millier à Plérin dans les Côtes d'Armor. Hervé Berville aussi porte-parole LREM de l'Assemblée nationale.

La Grande Braderie de Rennes lance les soldes d'été

À la fois tradition commerciale et occasion de faire des bonnes affaires, la grande braderie de Rennes attend encore plus de 400.000 personnes venues de toute la Bretagne ce mercredi. Traditionnellement, la braderie rennaise marque le lancement des soldes d'été. Pendant une journée, 500 commerçants envahissent 50 rues du centre-ville, pour accueillir, selon les années, entre 350.000 et 450.000 visiteurs.

LGV Paris - Rennes : la 4G à bord des trains dès le 13 juillet

Se connecter à internet sans interruption dans le TGV Rennes-Paris, ce sera possible dès le 13 juillet ! Orange déploie la 4G pour ses clients sur toute la distance (hors tunnels). Une prouesse technologique pour l'opérateur.

Côtes d'Armor : des milliers d'araignées s'échouent sur la plage !

Etrange phénomène à Plérin près de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Depuis près de deux semaines des milliers d'araignées de mer s'échouent sur la plage des Rosaires. Sans doute à cause de la chaleur des derniers jours. Les curieux sont nombreux à venir voir le phénomène.

Le Dinanais Hervé Berville porte-parole LREM à l'Assemblée nationale

A l'occasion de la rentrée parlementaire ce mardi après midi, Hervé Berville, 27 ans, député de Dinan a été choisi comme l'un des quatre porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale. "Un honneur" a réagi sur Twitter le jeune député qui prend à coeur ce rôle qui consiste à bien "expliquer ce que l'on fait".