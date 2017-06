A la Une, la grève au CHU de Rennes, des prothèses gratuites fabriquées à St-Brieuc pour des enfants et les législatives

L'essentiel de l'actualité de ce mercredi, c'est l'appel à une grève illimitée aux urgences du CHU de Rennes pour demander plus de moyens. On parle aussi de ces prothèses de main fabriquées gratuitement à Saint-Brieuc pour des enfants. Et puis les législatives, on vote dimanche!

Début d'une grève illimitée au CHU de Rennes

La grève illimitée démarre ce mercredi à 8h30 au CHU de Rennes et elle concerne les médecins urgentistes de l'hôpital. Ils se disent fatigués du manque de moyens humains et matériels. La situation devient intenable avec 7 médecins à temps plein sur les 15 normalement prévus au planning. Les syndicats réclament aussi des lits supplémentaires, au moins 15 dans l'immédiat, pour accueillir les patients.

Tarik Cherfaoui, médecin urgentiste au CHU de Rennes, représentant de l'AMUF (association des médecins urgentistes de France) en Ille-et-Vilaine Copier

De son côté la direction du CHU de Rennes reconnait que la situation aux urgences est compliquée mais des solutions sont trouvées au quotidien et ce sera encore le cas à l'avenir.

Pierrick Jaguelin, directeur des soins au CHU de Rennes. Copier

Pour les patients, pas d'inquiétude, les urgences restent ouvertes: les médecins grévistes vont tout de même travailler, ils sont réquisitionnés pour assurer le service public.

Saint-Brieuc : des prothèses de main fabriquées gratuitement pour les enfants

Thierry Trupot, qui travaille pour le Fab Lab de Saint-Brieuc, s'est investi dans ce projet et a fait plusieurs essais de fabrication avant d'être reconnu comme « expert » sur le territoire breton par l'association Enabling the future © Radio France © Radio France - Johan Moison

L'association Enabling the future reconnaît l'expertise du laboratoire de fabrication numérique de Saint-Brieuc dans la fabrication de prothèses de main. Le labo peut désormais équiper gratuitement des enfants atteints d'agénésie, dont un bras s'arrête au coude ou au poignet. Reportage et explications ici.

Législatives: on vote dimanche!

Le premier tour des législatives 2017 a lieu dimanche 11 juin. L'occasion de s'intéresser à une nouvelle circonscription bretonne, la 4ème du Morbihan. C'est à lire ici.

N'oubliez pas aussi notre série "Moi Député" à l'occasion de ce scrutin. France Bleu Armorique a donné la parole à deux anciens députés bretons pour qu'ils racontent leur passage à l'Assemblée Nationale et leurs souvenirs. Vendredi c'est vous, auditeurs et internautes de France Bleu qui pouvaient poser vos questions à ces députés bretons via notre page Facebook.