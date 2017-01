A la Une, le chômage en baisse en Bretagne, deux policiers entendus par l'IGPN à Rennes et des caméras à Trégon

L'essentiel de l'actualité, c'est le chômage qui baisse en décembre en Bretagne mais aussi sur toute l'année 2016. A la Une également, les deux policiers entendus par l'IGPN mardi à Rennes pour savoir s'ils sont responsables du tir de flashball qui a éborgné un étudiant. Et Trégon et ses caméras.

Etudiant éborgné: sept heures de garde à vue pour deux policiers à Rennes

Soutien du Syndicat Alliance aux deux policiers placés en garde à vue © Radio France - Brigitte Hug

Deux policiers ont été placés en garde à vue ce mardi à Rennes. Ils ont été entendus par la police des polices, l'IGPN, qui cherche à savoir s'ils sont responsables du tir de flash ball qui a éborgné un étudiant lors d'une manifestation anti-loi travail, en avril dernier à Rennes.

Solidaires 35, de son côté, a appelé à une manifestation contre les violences policières ce mardi midi. Reportage à retrouver ici.

Le chômage est en baisse en Bretagne : moins 4,7% sur un an

La courbe du chômage s'est inversée, en Bretagne, en 2016. Des chiffres qui confirment la tendance nationale, et qui vont même plus loin. Le nombre de demandeurs d'emplois a reculé de 3% en France, de 4,7% en Bretagne. Plus d'infos ici.

Trégon, 315 habitants, installe des caméras de surveillance!

Souriez, la caméra (sur le lampadaire) vous filme! © Radio France - Johan Moison

A Trégon dans les Côtes d'Armor, un panneau va être installé dans les prochains jours à l'entrée de la commune pour signaler la présence d'un système de vidéo-protection. Sept caméras pour protéger les bâtiments publics. Reportage à découvrir ici.