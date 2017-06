A la Une, le départ de The Bridge, la Bretagne et le TGV et des balcons dangereux à Saint-Brieuc

L'essentiel de l'actualité de ce lundi, avec le départ de la course The Bridge 2017 en direction de New-York. Retour aussi en vidéos sur l'histoire du TGV en Bretagne. Et l'histoire de ces balcons dangereux à Saint-Brieuc.

The Bridge 2017 : direction New-York pour quatre maxi-trimarans et le Queen Mary 2

Direction New-York pour le Queen Mary et les Ultimes survolés par un A380 © Radio France - Fabienne Bureau

Après une arrivée royale samedi à Saint-Nazaire, le Queen Mary 2 a repris la mer. Direction New-York, pour une Transat du Centenaire exceptionnelle avec des trimarans Ultimes à l’occasion de The Bridge 2017. Vidéos et reportage à retrouver ici et là.

Rennes à 1H25 de Paris : déjà une longue histoire avec le TGV

La Bretagne plus proche de Paris en TGV - Maxppp - Maxppp

Dimanche 2 juillet 2017 Rennes sera à 1H25 de Paris par la Ligne à Grande Vitesse. La Bretagne et le TGV c'est une histoire de près de 30 ans; en 1989 le Train à Grande Vitesse mettait Rennes à 2 heures de la capitale. Plus d'infos ici.

Les balcons de l’Élysée menacent de s'effondrer

Se lon l'architecte, les garde-corps présente "un péril imminent pour les résidents" © Radio France - Johan Moison

A Saint-Brieuc, les occupants de la résidence l’Élysée dans le centre ville sont privés de balcons depuis début juin car ces derniers menacent de s'effondrer. Reportage photos et témoignages à retrouver ici.