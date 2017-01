A la Une, PSA qui recrute à Rennes, un accident mortel près de Vannes et deux disparitions inquiétantes

L'essentiel de l'actualité de ce mardi 10 janvier sur France Bleu Armorique, c'est PSA qui recrute à Rennes La Janais pour la construction de la Peugeot 5008. Il y a aussi un nouvel accident mortel en Bretagne et deux disparitions inquiétantes.

Automobile: 400 intérimaires recrutés à l'usine PSA Rennes La Janais

a Peugeot 5008 fabriquée à l'usine PSA La Janais de Rennes sera commercialisée mi mars - maxppp

Les syndicats l'ont appris lundi matin en comité d'entreprise extraordinaire. Le groupe PSA annonce le recrutement de 400 intérimaires et la création d'une nouvelle équipe de nuit sur son usine de La Janais à Chartres de Bretagne. Le site breton était en grosse difficulté depuis plusieurs années avec notamment la perte de 1400 postes depuis 2012 et du chômage partiel chaque mois pour les salariés depuis six ans. Le lancement du nouveau SUV de Peugeot, le 5008, change complètement la donne. Ce nouveau modèle fabriqué en Bretagne depuis l'automne 2016 sera commercialisé à partir de la mi mars. Plus d'infos ici.

Un mort sur la route à Mohon dans le Morbihan

Un automobiliste de 79 ans est mort lundi après-midi à Mohon dans le Morbihan, sur la route de la Trinité-Porhoët. Sa voiture a terminé sa course dans un panneau de signalisation pour une raison encore indéterminée.

Deux disparitions inquiétantes en Bretagne

A Rennes, un jeune de 18 ans n'a plus donné de nouvelles depuis le 29 décembre dernier. Aperçu la dernière fois à l'arrêt de bus Gaité à Saint-Jacques-de-la-Lande près de Rennes. Sa voiture a été retrouvée sur une aire de covoiturage à Guichen. La police a lancé un appel à témoin.

Autre disparition, celle d'une femme de 40 ans disparue de l'établissement de santé mentale de Saint-Avé près de Cannes. Elle a disparu depuis le 3 janvier. Les recherches ont continué lundi toute la journée mais sans rien donner. Cette femme mesure 1 mètre 60. Elle est vêtue d'un pantalon noir et d'un haut blanc. Elle a les cheveux noirs et courts.