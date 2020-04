La validité des cartes d'abonnement aux transports Rémi prolongée de trois mois

Le réseau de cars de la Région Centre Val de Loire annonce un geste pour ses abonnés, qui ont payé pour un an et qui ne profitent pas de leur abonnement actuellement pour les raisons qu'on connait actuellement. Toutes ces cartes seront valides trois mois de plus.

Les cartes d'abonnement au réseau Rémi seront valables trois mois de plus, annonce de la région qui fait un geste pour ses abonnés. Puisque le pays est paralysé actuellement et que ceux qui ont payé pour leur carte annuelle au réseau ne s'en servent pas, la région Centre Val de Loire annonce donc que ces abonnement seront valables trois mois supplémentaires et gratuitement, pour les abonnements souscrits avant le 16 mars. Cela concerne les carte Rémi Liberté, Rémi Liberté Jeune, Rémi Liberté Plus et Rémi Liberté Senior. Elle rappelle aussi que les trajets sont actuellement gratuits pour les personnels soignants, pompier, forces de police, les étudiants et apprenants en santé des formations paramédicales, médicales, en travail social. Les horaires -adaptés à la situation depuis le début du confinement- sont disponibles ici.