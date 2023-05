"La valise atypique" invente des outils à destination des personnes souffrant de troubles cognitifs

Marine Perriat est une grenobloise qui a mis au point une sorte de kit ludique et utile à destinations des personnes souffrant de troubles cognitifs. Une "Valise atypique" testée et approuvée, qui ne devrait pas tarder à passer à une phase de production plus importante. Rencontre.

France Bleu Isère : Marine Perriat qu'avez-vous mis au point exactement pour votre "Valise atypique"?

Marine Perriat Alors d'abord il faut que je vous raconte une histoire. À la base je suis ingénieur pédagogique de formation. Je me suis même spécialisée dans le "game design" pédagogique, c'est à dire que j'aime apprendre, mais en m'amusant. Et en fait, j'ai aussi un grand père qui a bientôt 90 ans et qui a la maladie d'Alzheimer. Et en utilisant mon savoir faire, j'ai commencé à lui créer des petites activités pédagogiques pour maintenir son autonomie et le lien social avec toute la famille. Et j'ai vraiment aimé, en fait, voir ces petites étoiles dans ses yeux. Pour mieux comprendre et identifier ses besoins à lui, je suis allé à la rencontre de plus de 400 personnes concernées par les troubles cognitifs, autant personnellement que professionnellement : parents, associations, professionnels médico sociaux, c'est à dire éducateurs spécialisés, psychologues, ergothérapeutes...

C'était en quelle année ?

Avec mon grand-père en fait, c'était déjà pendant le Covid. Et puis c'est en sortant du Covid que j'ai eu une opportunité de pouvoir aller travailler directement dans une des structures qui accueille des adultes avec des troubles du spectre de l'autisme et sur le terrain, j'ai vraiment observé, échangé avec les personnes. Et puis on a créé les objets physiques dans un premier temps, qui facilitent leur quotidien.

Quels sont ces objets que l'on trouve donc aujourd'hui dans votre valise ?

Eh bien, le premier qu'ils m'ont demandé, c'est un plateau repas creusé. C'est à dire que ça aide à placer les objets. Donc en fait, ça les aide à se concentrer, mais prendre une fourchette et la placer à un endroit ça permet aussi de travailler la dextérité. Le deuxième, c'est plutôt un planificateur, C'est un peu comme un emploi du temps en tissu qui leur permet d'aller et se déplacer de la maison à la structure, ou même ceux qui ont la possibilité d'aller en extérieur. Et puis le troisième, c'est un carré de sequins. C'est un peu comme des écailles de poisson, des petites paillettes, qui se retournent d'un côté et de l'autre. Et en fait, ça a des propriétés de relaxation et on l'a utilisé pour apprendre à gérer et à communiquer son état émotionnel à son environnement. Les premiers exemplaires ont été fabriqués au Fab lab de la Casemate à Grenoble avec des techniciens qui m'ont beaucoup aidé.

Carrés de sequins pour la gestion et la transmission des émotions - La Valise atypique

Et comment pensez-vous les produire à plus grande échelle ?

Je suis actuellement en discussion avec des Esat, des établissements de services d'aide par le travail, où il y a des personnes qui elles mêmes ont des troubles et qui fabriquent et en fait apprennent des compétences dans ces structures pour ensuite aller travailler dans d'autres entreprises classiques. Je suis allé visiter des structures en Isère, en Bretagne et en Franche-Comté, pour voir un peu ce qui existe, qui pouvait être fait et je suis en attente de retours à ce niveau là.

La demande, elle, est déjà là ?

Oui, dans les structures, chez les parents, dans les associations, parce qu'ils savent qu'ils peuvent tout de suite personnaliser ces outils. Il y a même des orthophonistes qui voudraient les utiliser pour d'autres troubles. En fait, les utiliser à leur manière pour découvrir par exemple, les syllabes ou créer justement des mots par rapport à un certain exercice. Donc oui, j'ai une de la demande, mais pour le moment, en fait j'attends déjà de savoir où est ce que je vais fabriquer et puis ensuite je vais lancer une campagne de crowdfunding où tout le monde pourra participer et lancer réellement une production.

Marine Perriat, créatrice de "La Valise atypique" - La Valise atypique

Les accompagnants d'autistes, des orthophonistes... Il y a d'autres troubles, d'autres spécialistes qui peuvent être intéressés ?

J'ai échangé aussi avec tout ce qui concerne les troubles comme la dyslexie, la dyscalculie. À la base comme mon grand-père souffrait d'Alzheimer j'ai aussi échangé avec des EHPAD. Il y a un des prototypes qui est en phase d'amélioration dans un EHPAD pour pouvoir correspondre à une personne qui est plutôt âgée. Pour moi le but c'est que, au lieu de créer un objet puis de voir si les personnes sont intéressées, je vais au contact de ces personnes, identifier vraiment ce dont elles ont besoin et personnaliser au maximum pour que ça puisse vraiment leur simplifier la vie au quotidien.