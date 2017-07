La vallée de la Bresle recrute dans le luxe

Plus d'une centaine de postes sont à prendre dans la Vallée de Bresle. La "glass vallée" spécialisée dans la fabrication de flacons de luxe en verre peine à recruter. Des formations spécialisées se mettent en place pour répondre aux entreprises de ce pôle mondial d'excellence normand.

La Glass Vallée est le premier pôle mondial du flaconnage de luxe. Elle produit plus de 75% de la production mondiale de flacons de luxe pour la parfumerie, les spiritueux ou la pharmacie.

Tous ces flacons de grandes marques sont fabriquées en Normandie dans la glass vallée © Radio France - Claire Briguet-Lamarre

Située dans la vallée de la Bresle en Normandie, entre le Tréport et Aumale, La GLASS Vallée fédère 65 entreprises et plus de 7 000 salariés spécialisés.

Des employés qui se font rares

Difficile pour les entreprises du secteur du verre de recruter autant qu'elles le souhaiteraient pour honorer leur carnet de commande. Les candidats se font rares car il n''existe pas de formations appropriées aux métiers de trieur de verre ou de décorateur de verre, les deux les plus gourmands en main d'oeuvre. Certaines boîtes sont même obligées de refuser des commandes.

Je suis contraint de retarder mes livraisons car la grande partie des employés qualifiés est déjà en poste et qu'ensuite malheureusement il n'y a pas de formations adaptées. Au lieu de faire appel à une main d'oeuvre plus ou moins compétente, je préfère dit non à des demandes de clients , Christophe Gosmant chez Megaverre.

Des formations qui se mettent en place

Les entreprises normandes de la Glass Vallée ont donc du mal à recruter des candidats. Des formations se mettent en place petit à petit pour des demandeurs d'emploi ou des intérimaires, c'est le cas chez Viséo à Blangy sur Bresle où 200 personnes seront formées cette année aux métiers du verre.

Tous les jours j'ai un coup de fil d'un patron qui cherche à recruter quelqu'un mais ne le trouve pas, Grégory Savidian chez Viséo

