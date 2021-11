La vallée de la Romanche sauve sa dernière usine, 129 emplois conservés

C'est avec des pétards et des fumigènes que les salariés du site Ferropem des Clavaux, à Livet-et-Gavet, ont fêté la nouvelle ce lundi après-midi : leur usine de silicium, menacée de fermeture depuis l'annonce d'un plan social à la fin du mois de mars, est sauvée.

Les Clavaux © Radio France - Lionel Cariou

Mieux : aux 129 postes conservés sur place, il faudra bientôt en ajouter 25 pour faire tourner un troisième four - dévolu celui-là à la production de CaSi, un ferro-alliage. C'est ce qui est ressorti de la réunion du comité d'entreprise qui s'est tenue ce lundi à Chambéry.

"Maintenant on peut reprendre notre vie"

"Ah oui j'ai le sourire ! lâche Yacine ; ça va mieux !" Comme beaucoup ici, son histoire personnelle se confond avec celle des Clavaux. Une partie de sa famille l'a précédé dans cette usine centenaire et il ne voulait pas être de la génération qui fermerait la boutique. Alors à l'annonce du plan social à la fin du mois de mars, le jeune contre-maître et ses collègues ont décidé de "mettre les bouchées doubles" pour faire tourner l'usine et prouver qu'elle était rentable. "Et ça a payé !" constate-t-il avec une pointe de fierté. "Tout le monde peut reprendre des projets, poursuit-il : investir dans une maison, acheter une voiture... parce que tout ça c'était en suspend. Maintenant on peut reprendre notre vie."

127 ans d'histoire

Mais tous aussi ont un mot pour leurs collègues de l'usine de Château-Feuillet, à La Léchère en Savoie (221 postes), où la direction du groupe FerroGlobe (propriétaire de Ferropem) a décidé de maintenir le plan social. "On a une pensée pour ceux de Château ; ils n'auront peut-être pas le même chemin que nous..." déplore Martine, contente tout de même d'avoir pu sauver le site des Clavaux. "Maintenant pourvu que ça dure!" conclue-t-elle. "Cette usine a 127 ans, et j'espère qu'on fêtera ses 150 ans", abonde Mohammed, militant Force Ouvrière. "De toute façon on n'a plus que ça dans la vallée, tranche le maire de Livet-et-Gavet, Gilbert Dupont. Si FerroGlobe meurt, la vallée meurt."

Devant l'usine des Clavaux © Radio France - Lionel Cariou

Lui aussi est soulagé : 129 postes sauvés, c'est autant de familles qui resteront. Davantage si l'on compte les emplois indirects. Et l'édile de saluer le combat des salariés des Clavaux qui ont su rester exemplaires.

"On redémarre plein pot !"

D'ailleurs les démonstrations de joie furent de courte durée ce lundi après-midi. À peine les salariés étaient-ils sortis dans la cours pour fêter la nouvelle que déjà ils regagnaient leurs postes... Que se passe-t-il ? "On reprend les fours et on redémarre plein pot ! lance Yacine tout sourire. On lâche rien !" Comme au premier jour. La "méga-fête", ce sera pour la semaine prochaine promet-il avant de pousser la porte de l'usine.

Réécoutez notre PODCAST GRAND FORMAT du mois de juin