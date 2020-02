La vallée du Rhône installe sa première webcam touristique à Tournon en Ardèche

Tournon-sur-Rhône, France

Quoi de mieux pour séduire les touristes qu'une carte postale animée, évoluant toutes les 30 minutes au gré de la lumière et de la météo ? Pas grand-chose selon l'office de tourisme Ardèche Hermitage et le voyagiste Le French Tourism, qui misent sur cette nouvelle webcam panoramique pour propulser le tourisme au cœur de la vallée du Rhône. La caméra, perchée sur la tour de la Vierge à Tournon-sur-Rhône, offre une vue en temps réel du village et de la colline de l'Hermitage. Les images seront diffusées sur les sites internet des professionnels du tourisme et sur les réseaux sociaux.

La webcam immortalise le paysage toutes les trente minutes, tout au long de l'année. - The French Tourism / Skaping

Des photos sans trucage

"Aujourd'hui, c'est très simple de trafiquer une photo, explique Benjamin Beaudet, le directeur de l'agence de voyage Le French Tourism (groupe Bertolami). En revanche, une webcam ne triche pas. Les touristes qui souhaitent découvrir la vallée du Rhône auront un aperçu fiable de la beauté de notre territoire. Nous misons sur cette authenticité pour leur donner envie de réserver un voyage !" Pour assurer la prospérité économique du territoire, le développement de l'activité touristique est une priorité selon Bruno Faure, le directeur de l'office de tourisme Ardèche Hermitage."On ne compte plus sur le développement de l'industrie, précise-t-il. En 2019, un million de Français ont visité la vallée du Rhône et 400 000 touristes étrangers. Cette webcam peut nous permettre de consolider ces chiffres." Selon Skaping, l'entreprise qui a installé la webcam, ce dispositif peut générer deux à trois fois plus de visites sur le site web de l'office de tourisme.