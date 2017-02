A la veille du salon de l'agriculture, "la crise est toujours là" selon le président des Jeunes Agriculteurs en Bretagne

Le salon de l'agriculture ouvre ses portes ce samedi 25 février à Paris. Pour en parler, nous recevions sur France Bleu Armorique Jean-Paul Riault. Le président des Jeunes Agriculteurs en Bretagne a rappelé que les éleveurs laitiers sont toujours en grande difficulté.

Non, les agriculteurs ne se portent pas tous mieux. Alors qu'une éleveuse laitière a mis fin à ses jours jeudi matin dans les Côtes d'Armor, Jean-Paul Riault, le président des Jeunes Agriculteurs en Bretagne, a tenu à le souligner sur France Bleu Armorique. "La filière laitière continue de produire à perte et, lorsque l'on voit qu'il y a une pénurie de beurre, on a du mal a comprendre pourquoi les cours ne remontent" pas, s'interroge-t-il. En revanche, c'est incontestable, la filière porcine reprend du poil de la bête. "Les prix ont augmenté de 10 à 20 centimes, c'est énorme et c'est très positif".

L'occasion d'évoquer aussi le salon de l'agriculture qui ouvre ses portes ce samedi à Paris. La Bretagne est à l'honneur cette année grâce à la vache Fine, "une Bretonne pie noire", la mascotte de cette édition. "C'est l'occasion de mettre en avant notre agriculture et de valoriser sa grande diversité en Bretagne", se félicite le président. Il faut dire que la Bretagne a des arguments de poids à faire valoir : "elle pèse 25% de l'agriculture française toutes filières confondues".