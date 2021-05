La vente à domicile par visio-conférence : Boîtes et Cie à Seignosse s’adapte

Boîtes et Cie, c’est un concept dédié au rangement décoratif : paniers de rangement, corbeilles, boîtes et autres accessoires astucieux pour la maison. L’entreprise installée à Seignosse propose tous ces articles via la vente à domicile : la vente à domicile, avec des réunions entre amis, qui s’est arrêtée d’un coup en mars 2020. Depuis plus d’un an, malgré les déconfinements, il est « très difficile d’organiser des réunions chez des personnes », constate la fondatrice de Boîtes et Cie, Valérie Cousseau : « cela a été brutal pour le secteur. »

Interview de Valérie Cousseau dans la Nouvelle Eco, à écouter ici.

Une solution alternative pour s’adapter

L’entreprise avec ses vendeurs, a dû développer des réunions virtuelles, grâce à des outils comme Zoom, des outils qui permettent des visio-conférence. Mais techniquement, cela n’est pas à la portée de tout le monde, précise Valérie Cousseau, la dirigeante de Boîtes et Cie. Il faut une certaine agilité que n’avaient pas tous les collaborateurs et collaboratrices. C’est pour cela que des formations ont été très vite mises en place. Certaines personnes s’en sortent bien, pour d’autres, ça reste compliqué : c’est la réalité du virtuel.

Les conséquences pour ceux qui ont des difficultés avec le numérique : ils sont en « stand-by » pour les activités de vente à domicile. La fondatrice pense que les 2 manières de vendre vont désormais coexister.

On est parti sur une stratégie omni-canal. Cela nous a permis de découvrir d’autres façons de présenter les produits. On a capté une autre clientèle.

Grâce à cette adaptation, une autre cible a pu être touchée, qui est 100% numérique, et qui au départ n’était pas forcément intéressée par des réunions de vente. Les vendeurs vont continuer les présentations via les visio-conférences et reprendre les réunions en présence physique, à domicile.

