Le préfet interdit la vente à emporter dans les restaurants et débits de boisson de Châteauroux, Déols, Saint-Maur et Le Poinçonnet entre 22 heures et 6 heures. Les services de police ont constaté de nombreux attroupements autour de ces établissements.

La vente à emporter interdite entre 22h et 6h à Châteauroux et dans son agglomération

A Châteauroux, Saint-Maur, Déols et Le Poinçonnet, la vente à emporter est désormais interdite entre 22 heures et 6 heures du matin. Dans le viseur des autorités : les restaurants et débits de boisson. L'Escale et le restaurant des terres noires ne sont pas concernés. L'interdiction court pour le moment jusqu'au 30 novembre.

Dans un décret du 17 novembre 2020, le préfet de l'Indre Thierry Bonnier avance que la vente à emporter dans ces établissements favorise "le regroupement des personnes" et "l'affaiblissement du respect des gestes barrières".

Il en veut pour preuve les 53 contraventions dressées de nuit dans la semaine du 9 au 15 novembre pour non-respect du confinement.

Si vous ne respectez pas ces nouvelles mesures, vous vous exposez à une amende de 135 euros. En cas de récidive sous 15 jours, 750 euros. Puis 3 750 euros et six mois d'emprisonnement en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours.