La vente aux enchères des Hospices de Nuits-Saint-Georges devrait battre tous les records

On l'a vue dans la serie "un village français" ou ""Baron Noir", l'actrice Constance Dollé sera la marraine de la 62° edition de la vente aux encheres des Hospices de Nuits Saint Georges

Elle aura lieu le dimanche 12 mars prochain, et cette année on est partis pour atteindre des sommets. Il y'aura 160 pièces de vins en vente, soit un tiers de plus que l'an dernier. Il n'y a jamais eu autant de vin à vendre à vendre, on fait tomber au passage le précèdent record qui date de 1982. Le cru 2022 est qualifié d'exceptionnel et attire déjà des acheteurs du monde entier.

Tout est réuni pour surpasser la vente de l'an dernier qui avait rapporté 2 millions 486.000 euros.

ⓘ Publicité

Maitre Hugues Cortot, le commissaire-priseur de cette vente © Radio France - Olivier Estran

Cette année la vente de pièce de charité reviendra à l'association "Les blouses roses ". Des bénévoles qui interviennent auprès des personnes âgées isolées dans les Ehpad, et auprès des enfants hospitalisés. Ces bénévoles leur proposent des jeux, et un compagnie dans les moments difficiles. "Nous sommes 84 bénévoles en Côte-d'Or et c'est super d'être associés à ce bel évènement" s'enthousiasme Chantal Normand, la présidente de cette association en Côte -d'Or.

On peut s'offrir une bouteille pour 150 euros, et c'est pour la bonne cause

La pièce de Charité est un assemblage des neuf Premiers Crus du domaine des Hospices de Nuits. On peut tous participer au succès de la vente en achetant une ou plusieurs bouteilles qui sera tirée de ce fût de 228 litres. Hugues Cortot, le commissaire priseur espère dépasser 50.000 euros de recettes. "C'est notre objectif" confie-t-il. "Tout le monde peut souscrire pour réserver une bouteille. Le prix est fixé à 150 euros l'unité. Certes c'est un budget, mais c'est tout de même plus accessible pour les amateurs de vins qu'une pièce entière. On peut réserver jusqu'à 24 bouteilles par souscripteur. Le fût contient l'équivalent de 288 bouteilles et l'objectif est de tout vendre !"

La pièce de charité est un assemblage des Premiers Crus de Nuits-Saint-Georges © Radio France - Olivier Estran

La vente aura lieu au prestigieux Clos de Vougeot, le temple des vins de Bourgogne. On peut d'ores et déjà réserver une bouteille en passant par ce site dédié.

Du vin pour financer les études des soignants

Cette année François Poher , le directeur de l'hôpital de Nuits Saint Georges veut utiliser la recette des enchères pour attirer de nouveaux infirmiers ou aides-soignants. Comme partout, en France, cet hôpital de 80 lits manque de bras. L'idée est donc de financer les études de ses futurs employés. "On espère mettre cela en place pour la rentrée de septembre prochain. Permettre aux jeunes issus de familles modestes de suivre des études d'infirmier ou aides-soignants. En échange il resteraient 3 à 5 ans ensuite chez nous, avec bien sûr la possibilité d'être intégrés dans nos équipes."