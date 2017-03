La vente de Geoffroy Guichard à l'ASSE fait débat

Les négociations entre la ville de Saint-Étienne et l'AS Saint-Étienne pour la vente de Geoffroy Guichard vont officiellement commencer le 7 avril.

La ville de Saint-Étienne doit-elle vendre son stade au club de foot ? La question fait débat. Et d'abord sur le prix d'une telle transaction. La Ville l'estime à plus de 150 millions d'euros. Pour le club, ce serait plutôt 50 millions. Les négociations s'annoncent donc ardues.

Du côté des supporteurs, on est partagé. Le Président des Associés Supporters, Jean-Charles Schuler estime qu'il n'a pas assez d'informations pour avoir un avis tranché sur la question, mais il rappelle que Geoffroy Guichard est un véritable mythe pour les Stéphanois et pour tous ceux qui aiment le club, et qu'il est difficile d'établir un prix pour un tel monument. Le Président de l'Union des Supporters Stéphanois Jean-Guy Riou lui se dit plutôt favorable à l'achat du stade par le club.

L'ancien maire de Saint-Étienne et sénateur socialiste Maurice Vincent lui, est opposé à la vente du stade. Il estime que ça coûterait au club 150 millions d'euros au minimum, voir 200 millions d'euros, et que l'ASSE n'en a pas les moyens. Pour lui, Geoffroy Guichard fait partie du patrimoine collectif de la ville de Saint-Étienne et doit le rester.