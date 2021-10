La vente de pain 7 jours sur 7 va être autorisée en Sarthe

Les artisans boulangers sarthois perdent leur bras de fer face aux boulangeries industrielles et aux grandes surfaces. Selon la Fédération des boulangers de la Sarthe, la préfecture va suspendre l'arrêté qui interdit dans le département la vente de pain 7 jours sur 7. Jusque là, en vertu d'une loi de 1919, des arrêtés préfectoraux imposaient aux boulangeries artisanales, dépôts de pain, terminaux de cuisson et rayons dédiés des grandes surfaces de fermer au moins un jour par semaine. Mais sous la pression des boulangeries industrielles comme Paul ou Feuillette, ces arrêtés tombent les uns après les autres. Et la préfecture de la Sarthe aurait aussi décidé de lever le sien.

"C'est une très mauvaise nouvelle" réagit Nicolas Doire, le président de la Fédération des boulangers de la Sarthe. "C'était un principe d'équité. Cet arrêté permettait que les petites boulangeries et les grands distributeurs soient sur un pied d'égalité". Les petites boulangeries artisanales ne pourront pas de fait ouvrir 7 jour sur 7 "nous n'avons pas les effectifs pour cela".

La Sarthe a perdu 40 boulangeries artisanales en 5 ans

Elles vont donc subir la concurrence des grandes surfaces et des grandes enseignes. "Cela fait mal. Le gâteau n'est pas extensible et on va perdre une part, c'est mathématique". Nicolas Doire estime que des boulangeries disparaitront suite à cette décision. La Sarthe est passée en cinq ans de 320 à 280 boulangeries artisanales. "C'est dommage. Au lieu de défendre la qualité et le savoir faire, on nous met au même niveau que ceux qui vendent du congelé ou de l'industriel".

Nicolas Doire appelle les clients à soutenir les artisans boulangers. "Les gens doivent comprendre qu'ils ont le pouvoir de décider. Sinon, il n'y aura plus de boulangeries dans les villages et quand elles seront fermées, ce sera trop tard".