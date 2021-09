C'est l'un des poumons économiques des Pyrénées-Orientales : les stations de ski commencent déjà à préparer la saison d'hiver et les forfaits sont en vente à Font-Romeu et au Cambre d'Aze. Jamais l'ouverture des ventes n'était intervenu aussi tôt, après deux saisons gâches par le Covid.

La vente des forfaits de ski est déjà lancée dans les stations de Font-Romeu et du Cambre d'Aze

L'été n'est pas encore achevé mais à Font-Romeu et au Cambre d'Aze il est déjà possible d'acheter son forfait ski! Il faut dire que les trésoreries des stations ont un urgent besoin d'argent frais pour préparer la saison à venir. L'ouverture des pistes est annoncée pour le 03 décembre, mais les incertitudes sont encore nombreuses, notamment sur l'obligation ou non de la présentation du pass sanitaire.

Autre difficulté pour les professionnels des sports d'hiver: trouver 2.000 saisonniers disponibles pour faire fonctionner les stations des neiges catalanes. Une grande journée de recrutement se tiendra le 07 octobre à Font Romeu en partenariat avec Pole Emploi.

L'invité de la Nouvelle éco ce mercredi matin est Jacques Alvarez, directeur du Cambre d'Aze et directeur adjoint de Font-Romeu-Pyrénées-2.000, deux stations de ski du groupe Altiservice.