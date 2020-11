La vente des sapins de Noël devrait être autorisée : les producteurs manchois sont "rassurés"

"Nous avons trois semaines pour réaliser le chiffre d'affaires de l'année". Novembre est donc un mois crucial pour les producteurs de sapins, comme Normandie Sapin. Sa gérante, Dorothée Le Brun, s'apprête à commencer la coupe de 5000 à 6000 sapins pour les fêtes de fin d'année.

Elle vend les trois quarts de sa production aux jardineries et aux pépinières, "nous n'avons pas trop d'inquiétude de ce côté-là car elles peuvent ouvrir et vendre en extérieur", commente la productrice. En revanche, ses autres clients, notamment les associations de parents d'élèves, sont "plus frileux tant la période est compliquée".