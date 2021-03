La vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges sera retransmise en direct sur internet

Les Hospices de Nuits-Saint-Georges s’adaptent aux conditions sanitaires actuelles en proposant pour la première fois dans l’histoire du domaine une captation et une retransmission en direct. Jusqu’alors discrète et confidentielle, la vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges franchit encore une nouvelle étape.

Des commentaires en français et en anglais

Cette retransmission va permettre une immersion virtuelle commentée en français et en anglais dont l'avantage est d'offrir à tous à travers le monde la possibilité de comprendre son Histoire, ses enjeux hospitaliers, ses vins et ses temps forts tel que le résultat de la vente de la Pièce de Charité vendue par souscription. Les Hospices de Nuits-Saint-Georges assurent que cela va donner un rendu "professionnel et quasi-télévisuel pour apprécier à distance tous les aspects de cette vente aux enchères caritative. Et pourquoi pas susciter l’intérêt de nouveaux acheteurs."

Comment suivre la 60ème vente des vins en direct ?

Il sera possible de suivre la retransmission en direct de la 60ème vente des vins depuis la page Facebook du domaine :Domaine viticole des Hospices de Nuits-Saint-Georges.

La vente sera également retransmise en direct depuis la plateforme ZOOM. Un lien accessible par tous et partout dans le monde.

"Nous encourageons nos acheteurs habituels à utiliser largement cet outil et à le relayer auprès de leurs propres clients pour donner à cet évènement tout l'aura qu'il mérite." François Poher, directeur

Cette 60e vente des vins propose 114 pièces à la vente dont 112 pièces de vin rouge réparties en 18 cuvées différentes.

à lire aussi La 60e vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges retransmise en direct le 14 mars