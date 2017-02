La vente à domicile à domicile ne connait pas la crise dans l'Yonne

En 2015, la France comptait 630.000 vendeurs à domicile donc 15.000 nouveaux. Un secteur qui continue de se développer, malgré la concurrence d'internet. Et notre département n'échappe pas à la règle.

Les chiffres du chomage sont attendus ce vendredi, et l'un des secteurs qui ne souffre pas trop de la conjoncture économique, c'est la vente directe à domicile . Le secteur ne cesse de recruter et compte plus de 630 000 vendeurs a domicile indépendant en 2015 selon la fédération de la vente directe.

Pas de craintes vis-à-vis d'internet

Dans l'Yonne, certaines entreprises ont choisi ce mode de distribution. C'est le cas de la lingerie de Perline installée à Bassou depuis 2008 mais depuis 20 ans implantée dans le département. Ses 110 vendeuses à domicile interviennent sur toute la région Bourgogne Franche Comté ainsi que dans le Loire.

Un mode de vente qui pourrait paraitre un peu désuet, à l'heure d'internet. Emmanuel Veiga le gérant de la lingerie Perline pense tout le contraire : il estime que ce mode de distribution est un véritable atout par rapport à la vente sur internet par exemple. "Je pense qu'on ne touche pas les mêmes clients", explique-t-il. Là, les clients voient le modèle, touchent le modèle, la vendeuse conseille". Pour lui, les clients viennent chercher la qualité plutôt que le prix, contrairement à Internet.

Plus de convivialité

On peut discuter, c'est mieux que d'acheter à l'aveuglette dans un supermarché", explique Simone , qui reçoit de temps à autre des ventes de lingerie chez elle, auxquelles elle convie ses amies. Des amis également pour Martine, la vendeuse : "Au fur et à mesure du temps, les clientes deviennent pratiquement des amies", se réjouit-elle.

Un revenu non négligeable

La plupart des vendeurs à domicile sont des femmes, la plupart du temps à temps partiel, mais les ventes à domicile sont une source de revenu non négligeables pour elles. Laetitia , est assistante maternelle la semaine, et animatrice pour une grande marque de matériel culinaire le week-end : "On est payé 20% de la vente, explique-t-elle. L'année dernière, j'ai payé mes vacances grâce à ça !".

En 2015 la vente à domicile a créée prés de 16 000 emplois en France selon la fédération de la vente directe. L'art culinaire, la diététique cosmétique puis le textile et la mode sont les trois principaux secteurs d'activité.