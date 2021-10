La vente en vrac a les moyens de se développer dans l'Yonne

Développer la vente en vrac,c'est l'objectif d'un programme d'actions qui est présenté ce lundi à Dijon avec la Région BFC , l'Ademe et le Réseau Vrac. La start-up " We-bulk" a été pionnière dans l'Yonne.

Le programme d'actions est présenté ce lundi à Dijon avec la Région BFC , l'Ademe et le Réseau Vrac. Il s'inscrit dans le cadre de la loi anti gaspillage et la politique régionale de réduction de déchets. La start-up " We-bulk" a été pionnière dans l'Yonne à Bazarnes. Elle est dirigée par Régis Cao.

France Bleu Auxerre : la vente en vrac est une nouvelle façon de consommer ...

Régis Cao : oui, il y a une définition très précise de la loi. Ce sont des produits qui sont présentés sans emballage dont on peut choisir la quantité et qui peuvent être transportés dans des contenants réutilisables.

Le vrac c'est vraiment moins cher ?

Une étude de l'UFC que Choisir révèle que nous sommes en moyenne 6% moins cher par rapport à des produits équivalents. Il y a des produits comme les pates et le riz qui sont un peu plus chers. La question est de savoir si on paie le vrai prix en grande surface.

C'est aussi une façon de créer du lien social ?

Oui, les épiceries "0 déchets" du réseau Vrac sont des commerces de proximité. On s'adresse particulièrement à ces commerces. Chez Webluk nous travaillons avec 400 épiceries 0 déchets, dont une épicerie ambulante dans l'Yonne qui fait les marchés et une qui est implantée à Sens.

Comment fonctionne votre entreprise ?

C'est une place de marché en ligne. On va sur le site internet webulk.bio. Les producteurs présentent leur produit à l'ensemble de notre communauté vrac. Les épiceries peuvent venir se fournir en produits parmi près de 3 000 références. Nous avons des perspectives de développement. Objectif 800 épiceries d'ici un an.

La vente a bien fonctionné avec le confinement ?

Avec le confinement, oui. Mais depuis, les français se sont orientés vers d'autres priorités, comme la restauration et les sorties. Les épiceries connaissent une passe difficile, d'où l'importance de mettre en place un programme d'actions.

Quels sont les besoins ?

La première chose c'est de former les magasins qui veulent passer au vrac. Il y a des bonnes pratiques d'hygiène et de présentation de produits. La seconde, c'est soutenir sur le plan financier et administratif les porteurs de projets. Enfin il faut faire connaitre le vrac à un maximum de personnes. Un projet est sur Auxerre.

Est-ce qu'il y a des obstacles encore aujourd'hui ?

Il faut changer ses habitudes de consommation. Il faut utiliser des contenants réutilisables. Ce n'est pas compliqué.