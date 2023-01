La verrerie de Biot mise à mal par la hausse des prix des énergies

C'est une institution azuréenne depuis bientôt 70 ans, et la crise énergétique du moment la met en grandes difficultés : la verrerie de Biot a bien du mal à faire face aux factures qui flambent. Celle d'électricité d'abord a fait un énorme bond témoigne la PDG Anne Lechaczynski, elle a dû renégocier son contrat ces derniers jours : "il arrivait malheureusement à expiration au 31 décembre 2022. On a attendu jusqu'au dernier moment, on a fait notre marché, on a fait le tour d'énormément de sociétés et malheureusement la facture sera multipliée par trois." Ce qui veut dire selon elle une note qui passe de 60.000 euros par an auparavant à 180.000 désormais.

Et ce n'est pas tout, la verrerie de Biot a aussi besoin de gaz pour fonctionner. "J'ai une proposition de contrat avec une hausse de 650%. Je n'ai pas encore signé, j'ai jusqu'au 20 janvier. Le gaz est en train de baisser donc j'attends et je croise les doigts"

La verrerie table sur une année noire en 2023 et prie pour 2024

Les conséquences sont lourdes pour la verrerie de Biot. "C'est très, très important pour une petite structure comme la nôtre, 15 à 20 salariés. Cela représente largement plus que mes bénéfices de l'année. Donc on rogne sur nos marges et on espère que ça ne continuera pas en 2024." Mais Anne Lechaczynski se fait du mouron. "En tant que chef d'entreprise j'ai l'habitude de trouver les solutions mais c'est vrai qu'en ce moment je passe mon temps à faire la manche au gouvernement pour trouver des aides parce qu'il n'y a que ça." Elle demande notamment au gouvernement de mieux protéger les sociétés comme la sienne et de les accompagner avec des subventions plus importantes. "Je peux accepter 20 ou 30% d'augmentation du coût des énergies mais pas au delà, ce n'est pas possible."