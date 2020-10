Loire : la verrerie de Veauche inaugure un nouveau four à 30 millions d'euros et vise le haut de gamme

Un chantier à 30 millions d'euros vient de s'achever au sein de la verrerie OI de Veauche, dans la Loire : un nouveau four de production et toute sa chaîne de contrôle, jusqu'à la partie emballage. Un investissement de modernisation ambitieux, alors que la filière continue à souffrir des effets de la crise sanitaire.

Une modernisation à 30 millions d'euros

De la salle de contrôle au four lui-même (86 mètres carrés), en passant par les rails bardés de capteurs et les palettiseurs robotisés : c'est toute une partie de la verrerie qui a subi un sérieux coup de lifting. "Une renaissance", ose même dire Jean-Paul Arquillière, qui a supervisé le chantier, car le précédent four datait de 2004.

L'intérêt de cette nouvelle machine réside moins dans son volume de production (900.000 bouteilles tout les jours), sensiblement égale à la précédente, que dans la nature des bouteilles fabriquées : des bouteilles haut de gamme et diversifiées, "aussi bien des flacons de 25cl que des contenants de 2L, des bouteilles carrées ou coniques", décrit Jean-Paul Arquillière. "C'est très intéressant pour le marché haut de gamme, où les clients veulent se démarquer, et où il faut répondre à leurs attentes au cas par cas". Le verre utilisé provient en plus à 90% du recyclage.

La nouvelle machine de la verrerie de Veauche va produire jusqu'à 900.000 bouteilles par jour. © Radio France - Céline Autin

Pour les 5 équipes d'ouvriers (environ 25) qui se succèdent 24h sur 24 et sept jours sur sept autour du nouveau four, les conditions de travail se sont aussi améliorées. Les travaux ont permis de dégager des ouvertures pour laisser passer la lumière naturelle, et "tout est désormais de plein pied, sans marches, et les cabines de contrôle sont moins exposées au bruit", décrit le directeur du site Bruno Delorme.

Investir sous le signe du Covid-19

Cet investissement de 30 millions d'euros est un pari osé en pleine crise sanitaire. Le chantier lui-même a pris du retard en raison de la fermeture de l'usine pendant le confinement. Le directeur du site admet le risque : "Les marché du vin et du champagne ne sont pas au plus beau. Mais d'autres secteurs, comme celui des spiritueux, sont plus encourageants."

La durée de vie du nouveau four va osciller entre 15 et 18 ans, selon Jean-Paul Arquillère. "Il va donner du travail aux gens de Veauche et aux salariés ici ! C'est une grande fierté de se retrouver entre amis, de regarder sous la bouteille et de s'apercevoir qu'elle a été produite dans la Loire."