VIDEO - La verrière du Polygone prend forme

Depuis bientôt deux ans le centre commercial Polygone à Montpellier (Hérault) est en travaux. Dans quelques mois, le bâtiment vieux de 40 ans aura un tout autre aspect. Toutes les nuits une centaine d'ouvriers s'activent ( ils se sont arrêtés pendant le confinement). Les escalators ont été changés, les parkings refaits, les façades sont presque terminées, au rez de chaussé on rénove les sols et sur le toit, ce que les clients ne voient pas, on installe l'ouvrage majeur de ce chantier : la grande verrière qui donnera au Polygone un effet cathédrale à ciel ouvert.

Une structure de 330 tonnes d'acier fabriquée en Espagne

En entrant dans le centre commercial coté Comédie on l'aperçoit suspendue à plus de 15 m du sol mais c'est en montant sur le toit que l'on se rend vraiment compte de la prouesse technique et architecturale : 330 tonnes d'acier, 120 mètres de long en 5 morceaux "chaque morceau est réalisé en Espagne près de Saint-Jacques de Compostelle, assemblé en usine pour être ensuite découpé pour être transporté en camion jusqu'au Polygone. Une grue dépose ensuite les morceaux sur la toiture en béton des Galeries Lafayette qui sert de zone technique ou ils sont ressoudés. Les blocs sont ensuite glissés un par un peu comme on construit un pont au dessus d'un fleuve " explique Arnaud Prévost directeur des opérations pour le groupe Socri Promotions.

Une verrière multicolore

Actuellement, 80% de l'ouvrage est réalisé. Une fois la structure métallique posée, des ouvriers placent les coussins d'ETFE comme à la gare Saint-Roch ou au Nuage à Port Marianne, un matériau translucide qui pourra être éclairé de différentes couleurs la nuit. "L'ETFE est un produit très diffusant qui capte très bien la lumière donc on va éclairer l'ensemble de la verrière et on va travailler sur des scénographies d'éclairage par exemple _une verrière bleu,blanc,rouge pour le 14 juillet"_précise Arnaud Prévost.

La dernière phase de travaux va consister à démonter le toit existant par petits morceaux. Tout sera terminé dans quelques mois. L'inauguration du nouveau centre commercial est prévue à la fin de l'année ou au printemps 2021.

Sébastien Garnier a pu aller au plus près de la verrière. Reportage 1 Copier

Reportage 2 sous la verrière Copier

Vue aérienne de la verrière du Polygone "Toute reproduction interdite" - Claude O'SUGHRUE

Sious la verrière du Polygone à Montpellier. Au sol, l'actuel toit du centre commercial qui va être démonté. © Radio France - Sébastien Garnier