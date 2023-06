La via ferrata des canyons de Lantosque de nouveau accessible

C'est le grand retour de via ferrata à Lantosque ! Depuis la tempête Alex elle était fermée à cause des dégâts, elle vient donc de rouvrir le 27 mai dernier. La via ferrata c'est de l'escalade assistée, le long d’une paroi rocheuse aménagée, la paroi est équipée d’échelles, de rampes, et de câbles cette via ferrata de canyons de Lantosque est équipée aussi sur ces falaises de ponts de singe suspendus.

Un nouveau souffle après la tempête Alex

"C'est une renaissance" explique Mickaël Crouin de Pure Montagne, la société qui gère cette via ferrata. Invité ce dimanche 10 juin sur France Bleu Azur il ne tarit pas d'éloges :" C'est l'une des plus belles voir la plus belle via ferrata de la région et nous espérons avoir beaucoup de monde cet été, ça fait aussi partie de la construction des vallées".