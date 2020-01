La vidéo choc du collectif Inter-Hôpitaux d'Annecy

La vidéo est percutante, et le message clair : "à défaut d'être entendus, peut-être serons nous vus". Le collectif Inter-Hôpitaux d'Annecy diffuse ce mardi sur les réseaux sociaux une vidéo choc pour alerter sur le malaise des personnels dans l'hôpital public, après des mois de mobilisation.

Les soignants se mettent à nu

La vidéo débute avec une infirmière en grève qui craque dans les vestiaires de l'hôpital. Un électro-cardiogramme vient ensuite sillonner les poitrines de plusieurs femmes et hommes nu(e)s, avant de devenir plat.

"Depuis plusieurs mois et malgré les alertes à nos autorités, les rencontres avec la ministre, les manifestations, les chansons, les démission, aujourd’hui les soignants se mettent littéralement à nus pour défendre l’Hôpital Public" explique le collectif dans un communiqué.

Manifestation le 14 février

Le collectif Inter-Hôpitaux d'Annecy rappelle ses revendications : une hausse du budget hospitalier de 4%, une augmentation de 300 euros nets mensuels des salaires des personnels, l'intégration et l'association des usagers et des soignants aux décisions et projets de soins, l'arrêt de la fermeture de lits d'hospitalisation et l'ouverture de lits dans les services où il existe des besoins, avec l'embauche des personnels nécessaires.

Estimant qu'aucune des mesures proposées par le gouvernement n'est suffisante "pour répondre à l'urgence de la situation", le collectif Inter-Hôpitaux d'Annecy se mobilisera à nouveau le 14 février, à l'occasion d'une journée d'action nationale.