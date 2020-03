La vie à l'arrêt, témoignage d'une dirigeante de bar-restaurant en Creuse

Plus d'apéro sur le comptoir, le flipper à l'arrêt, plus de petits plats mijotés avec des produits locaux, et les concerts reportés à une date inconnue.

Comme tous les bars en France , l'Atelier à Royère-de-Vassivière, sur le Plateau de Millevaches dans le sud de la Creuse, est devenu bien silencieux.

"On emploie 15 personnes, explique Amely Pons, la co-gérante de l’établissement, alors on a réparti tout le stock de nourriture entre nos salariés. Et maintenant, on se demande comment tenir: mettre les gens au chômage partiel ou les déclarer en congés maladie ? "

"On cherche des réponses, mais rien n'est encore bien clair, détaille la jeune femme. "Le site de l'Urssaf Limousin n'est pas joignable par téléphone ce lundi , et le site de la Dirreccte (la Direction du Travail ) est surchargé."

"Il doit y avoir des compensations, assure la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Creuse, mais on attend encore les annonce qui doivent venir pour en connaitre les modalités. Pour l'instant en effet L'Urssaf peut étudier les demandes de report de cotisations et la Dirreccte les demandes de chômage partiel."

"On peut tenir un mois, après ce sera difficile.."

"On a de la chance d'être propriétaire de notre bâtiment, se rassure Amely Pons, on a pas de loyer à sortir, pas de fortes charges. C'est une chance, mais bon ce sera difficile de tenir plus d'un mois."

"Tout cela se produit alors que la saison démarre pour nous. On commence à bien travailler avec les vacances de printemps quand les touristes de la région parisienne arrivent. Si tout cela s’était produit en septembre, on aurait eu un petit matelas pour tenir. Là ce n'est pas le cas."

Pas de vente à emporter

Le premier ministre l'a précisé samedi soir: Les cinémas, bars, discothèques, restaurants, centres commerciaux, bibliothèques, salles de spectacles, musées et établissements sportifs sont fermés jusqu'au 15 avril. Bars et restaurants peuvent toutefois "maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison".

"La vente à emporter n'est pas vraiment une solution pour nous, réplique Amely Pons. Si les gens sont invités à ne plus sortir, à ne pas aller travailler, à limiter leurs déplacements, cela ne nous amènera aucune clientèle."

"On a prévenu nos producteurs locaux, ceux qui nous approvisionnent, on va les mettre en contact avec nos clients réguliers. Chacun pourra y trouver son compte."

Sans l'Atelier qui rythme depuis 17 ans la vie sociale, culturelle et musicale de cette partie du Plateau de Millevaches, la vie va sembler bien calme. On attend avec impatience le retour des beaux jours.