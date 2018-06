Du lundi 4 au samedi 9 juin, Pôle emploi avec l'APEC organise la première édition de la Digit'week dans les Hauts-de-France. Une semaine pour découvrir l'univers du numérique et ses opportunités. France Bleu Nord consacre ses rendez-vous des experts à cette semaine innovante.

Dans La Vie en Bleu du lundi 4 au vendredi 8 juin 2018, Juliette Delannoye et ses experts vous propose une semaine du digital.

En partenariat avec Pôle emploi et l'APEC, la Digit Week ( digital=numérique) dans les Hauts-de France met en avant l'univers du numérique, ses métiers, ses possibilités d'emplois et de formations.

La Digit Week c'est une grande opération de 150 actions innovantes du lundi 4 au samedi 9 juin, avec la mobilisation de nombreux partenaires et entreprises locales. Portes ouvertes, visites d'entreprises, rallye numérique, présentation des métiers et des compétences, découverte d'applications mobiles et de la réalité virtuelle...

En savoir plus sur la Digit Week des Hauts-de-France

Le digital : une opportunité pour tous

Le numérique est une spécialité qui touche toutes les branches professionnelles. C'est aussi un domaine qui recrute dans toutes les tranches de public : des jeunes au seniors ( + de 45 ans en entreprise), avec des emplois et des formations.

Pour découvrir ce secteur, Juliette Delannoye consacre son émission des experts ce lundi 4 juin de 9h à 9h35. Posez vos questions en direct au 03 20 55 89 89.

Ecoutez l'émission les experts de France Bleu Nord

Et du lundi au vendredi, les Experts express à 9h40 mettent en avant une action de la Digit Week :