"La vie est trop chère" : les Limougeauds se serrent la ceinture pour partir en vacances

Les militants NUPES et leur député ont arpenté le hall du Leclerc de la zone nord de Limoges toute la journée ce samedi. Pour la troisième fois ils ont délocalisé la permanence de Damien Maudet, député de la Haute-Vienne, dans un supermarché, pour être au plus près des consommateurs. L'objectif : faire remplir un questionnaire sur l'inflation en période de vacances, aux clients du Leclerc, pour ensuite faire remonter leurs réponses à l'Assemblée nationale en septembre prochain.

"Je ne vais pas chez le coiffeur, je coupe mes cheveux moi-même"

"Vos revenus ont-ils augmenté suffisamment pour supporter l'inflation ?" demande l'un des militants à Joelle, une retraitée venue faire ses courses. "Pas du tout" répond-elle aussitôt. Preuves à l'appui : tout le caddie de Joëlle est rempli de produits au prix le moins cher. "Là, j'en ai eu pour 40 euros" calcule-t-elle. Pour les vacances, elle reçoit du monde. Donc la retraitée n'a pris que des marques distributeurs. "Les petits champignons de Paris , c'est eco +, les petits lardons et les yaourts, c'est la marque Repère" énumère Joelle, en montrant du doigt ses sacs de course.

Elle va partir en vacances voir sa fille qui vit aux Etats-Unis, et elle a donc dû investir dans un billet d'avion. "Je fais des sacrifices ailleurs pour compenser et je vis au jour le jour et tout. Je ne vais pas chez le coiffeur par exemple, je coupe mes cheveux moi-même et je me débrouille. Je trouve qu'à l'heure actuelle, la vie est trop chère : l'alimentation, l'essence... J'utilise le plus possible le covoiturage ou le train, quand je trouve un billet correct aussi. De toute façon, c'est dur. Le mot dur est écrit en majuscule" conclue Joelle.

"On ne va pas à Saint-Tropez non plus"

Le député Damien Maudet est lui-même en train de faire remplir un questionnaire. "Vous avez l'impression, de manière générale, que les gens sont bien protégés face à l'inflation ?" interroge-t-il. La réponse du couple en face de lui est sans appel : "non". Pour Sylvie et Dominique, partir en vacances, c'est désormais une chance. "On doit avouer qu'on peut partir où on veut pour se faire plaisir. Mais bon, on ne va pas à Saint-Tropez non plus. Et puis, l'essence ça coûte cher pour le voyage" témoigne Sylvie.

Damien Maudet recueille les réponses des clients du Leclerc. Mais lui aussi doit répondre aux questions des passants, notamment celle-ci : Quelles mesures anti-inflation pour les vacances d'été ? Il a diverses propositions en tête : "Baisser le prix des péages d'autoroutes en urgence. On pourrait avoir des aides sur les carburants, des trains gratuits et que chacun ait le droit aux vacances". Le député de la NUPES milite pour une "loi vacances" et en parlera notamment dans l'une de ses interventions à l'Assemblée nationale à la rentrée parlementaire.