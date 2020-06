La vie reprend place Plumereau, à Tours, après deux mois et demi de confinement

Après avoir été désertée pendant deux mois et demi, la place Plumereau a repris vie avec le retour des restaurants, des bars et des clients. Le premier service, mardi midi, n'a toutefois pas déplacé les foules, comme on pouvait s'y attendre compte tenu du contexte.

Soleil, ciel bleu et affluence limitée pour le premier service depuis deux mois et demi, ce 2 juin, sur la place Plumereau à Tours

Ce 2 juin et la réouverture des restaurants marquent aussi la résurrection d'une des places les plus emblématiques de Tours : La première chose qui surprend, c'est qu'on a l'impression de voir des tables partout. Il y en a le même nombre qu'avant, mais pour respecter un écart d'un mètre entre chacune, l'espace qui restait vide, au milieu de la place, est maintenant totalement occupé. Jean-Michel est arrivé dès l'ouverture de son café favori : après deux mois et demi coincé dans son appartement, sans voir ses petits-enfants, ce septuagénaire profite pleinement de l'instant :

"On en avait vraiment besoin. Ce matin, on a dit allez hop, on va prendre notre petit café en fumant une clope et là, on revit". Un client

L'espace au centre de la Place est dorénavant totalement occupé, ce qui a permis d'éloigner les tables les unes des autres tout en en conservant autant. © Radio France - ©Boris Compain

Un sentiment de soulagement et d'optimisme qu'on voit et qu'on entend à toutes les tables. Il fait beau, les gens se retrouvent. Du coup, aucune difficulté pour leur faire accepter les contraintes sanitaires, pourtant nombreuses : "Les gens attendent bien qu'on les place pour s'installer. Ils mettent le gel, ils respectent l'obligation de mettre le masque quand ils rentrent dans l'établissement" explique Lucas, serveur dans un des plus grands restaurants de la place Plumereau. "_Les clients sont compréhensifs_, par exemple quand on leur explique qu'il n'y a plus de menu physique et qu'il faut scanner un code avec son téléphone pour y accéder via internet".

Peu de grandes tablées

Certaines tables sont dressées pour 10 personnes, le maximum autorisé par la loi. Mais ce mardi midi, il y a peu de grands groupes, surtout des tables de 2 à 6 personnes. Sur l'une d'elle, un couple de Vouvray apprend les bons gestes à sa petite fille de deux ans et demi, installée dans une chaise haute : "C'est par exemple se laver les mains avant manger et après manger. Elle n'éternue pas encore dans son coude, mais on espère que ça viendra. On lui explique les bons gestes en essayant de montrer le bon exemple. L'envie est là de retrouver une vie comme avant et de refaire fonctionner un peu le buziness, aussi".

Et côté affaire, justement, les restaurateurs de la place Plumereau n'ont pas battu des records, pour ce premier service. Maximum 30 à 40% de tables occupées en terrasse, et presque personne à l'intérieur : "C'est quand même très moyen" reconnait la patronne d'un restaurant "mais c'est tout à fait normal : il n'y a pas les touristes d'un début juin et il y a aussi moins de promeneurs. Les clients fidèles sont là, c'est déjà bien. On va vivre au jour le jour".

30 degrés pour la première journée où le personnel a l'obligation d'être masqué

Ce premier midi sert un peu de tour de chauffe pour s'habituer aux nouvelles procédures à respecter : "Déjà, le port du masque quand il fait 30 degrés c'est assez contraignant pour tout le monde. Dire aussi aux clients de mettre un masque à chaque fois qu'ils se déplacent pour aller aux sanitaires. Il faut aussi qu'on s'habitue, nous, pour notre service, au fait qu'il y a un sens à respecter avec une porte pour entrer et une autre pour sortir. Avec de la rigueur, ça finira bien par rentrer. L'essentiel c'est que notre activité reparte."

"Pendant deux mois et demi, quand on venait dans nos établissements pour les entretenir, sur la place Plumereau vide, on avait l'impression de venir entretenir une tombe. Donc c'est bien une résurrection". Une restauratrice de la place Plumereau