La Vienne alloue 41,8 millions d'euros sur 5 ans aux associations d'aide et d'insertion des personnes handicapées

C'est la semaine pour l'emploi des personnes handicapées en France, et dans la Vienne, les 3 grosses associations qui s'occupent du handicap vont pouvoir souffler. Outre les subventions annuelles habituelles, elles viennent de signer un contrat pluriannuel avec le département

Tout le monde a droit un emploi, quelque soit son état physique ou moral : un message au coeur de cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées en France. Et pour favoriser leur insertion, 3 associations gèrent des ESAT dans la Vienne (établissements et services d'aide par le travail) : la PEP86, l'APAJH, et Progecat

Près de 42 millions à 3 associations sur 5 ans

Des associations qui depuis hier ont particulièrement le sourire, car en plus de leurs subventions habituelles (Etat, Europe, etc), elles vont recevoir près de 41,8 millions d'euros sur 5 ans alloués par le Conseil départemental de la Vienne via un contrat pluriannuel. De quoi permettre aux associations de poursuivre leur action, entre autres en faveur du travail des personnes handicapées.

Première Vice-Présidente chargée des personnes handicapées signe le contrat pluriannuel avec les associations d'aides aux personnes handicapées de la Vienne © Radio France - Isabelle Rivière

Au moins 6% de personnes handicapées dans les entreprises de +20 salariés

Depuis 2005, la loi impose aux entreprises de plus de 20 salariés de recruter dans leurs effectifs au moins 6% de personnes handicapées. Celles qui ne le font pas doivent payer une contribution à l'AGEFIPH, l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées.

Les ESAT : un tremplin

L'objectif de l'AGEFIPH c'est de favoriser l'emploi des personnes handicapées en milieu professionnel ordinaire. Mais les ESAT sont une passerelle vers l'extérieur : l'occasion de se confronter à des horaires réguliers, à des impératifs de qualité et de délai de fabrication ou de commande.