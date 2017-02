La Vienne, nouvelle terre de production de bières

Nées en 1843 sur la commune de Saulgé à quelques kilomètres de leur lieu de renaissance, les "bières de Montmorillon" font reparler d'elles depuis l'été dernier ! Un jeune homme de 27 ans, François Guillon, vient de relancer depuis moins d'un an leur production qui a disparu en 1963 !

Et cette production, et bien elle est en train d'être relocalisée dans la Vienne. Vendredi dernier, rue des Métiers à Montmorillon, cuves, fermenteurs sont livrés dans les futurs locaux des bières de Montmorillon. François Guillon, le patron des lieux, est là pour réceptionner tout ce matériel. Ensuite, il faudra tout mettre en route pour lancer la production. Si tout va bien, cela se fera dans un mois. Objectif : produire 15 000 bouteilles par semaine.

La renaissance des "bières de Montmorillon" démarre en 2016

Mais avant de voir ces bières sortir de leur brasserie, petit retour sur la genèse de cette histoire. C'est par son grand-père que François Guillon entend parler des bières de Montmorillon. Plus jeune, il a l'habitude d'en consommer. François se souvient du visuel de la marque et il va le garder dans sa mémoire. Vient le temps des études. Ce sera commerce à Paris puis un premier poste en tant que consultant en stratégie en ressources humaines mais il manque quelque chose à François : produire. Cet amateur de gastronomie se souvient alors du passé et des bières qu'appréciaient son papi. François se forme à la fabrication, va en Belgique puis en Gironde où il noue des liens avec un professionnel qui va produire ses premières" bières de Montmorillon". Nous sommes alors à l'été 2016. Trois mille premières bouteilles sont mises en ventes dans la Vienne, à Montmorillon, dans un supermarché de la ville et ça marche. L'affaire est lancée et décision est prise de rapatrier la production dans la Vienne. Mais il faut à François le matériel nécessaire. Il en rachète à son sous-traitant et il est donc livré vendredi dernier. Une fois tout en place, les bières seront entièrement fabriquées dans le Poitou, jusqu'à la mise en bouteille.

L'arrivée des cuves pour la fabriquation des "bières de Montmorillon". © Radio France - Thomas Bénech

Quant à la recette de cette bière : ce n'est pas celle d'origine. "L'idée n'était certainement pas de faire une copie (...) d'autant que les goût des gens ont évolué" explique François Guillon. Le jeune homme de 27 ans élabore donc sa propre recette grâce notamment à des études de marché pour mieux cerner les attentes des clients potentiels. Il s'oriente vers une bière blonde, relativement légère, ronde grâce notamment à 20% de blé. Il s'agit de " plaire au plus grand nombre". D'autres types de "bières de Montmorillon" doivent voir le jour. Reste maintenant à savoir si le public répondra présent à Montmorillon comme ailleurs. Montmorillon qui pourrait d'ailleurs voir naître un autre projet de bières locales. Un temps évoqué, l'an dernier, il est selon nos informations toujours d'actualité.

Pas concurrents mais complémentaires

En attendant, le public a en tous cas de plus en plus de choix en matière de bières artisanales fabriquées dans la Vienne. Il y a celles proposées par la brasserie de Bellefois à Neuville, les bières "Pirates du Clain", celle de la manufacture de Bières installée à Poitiers. Bref, le nombre d'acteurs locaux augmente, mais il n'y a pas de concurrence pour autant assure Nicolas Hay, l'un des fondateurs de "la manufacture de Bières". "Nous sommes complémentaires" ajoute le président de la toute nouvelle association "Poitou ça brasse" dont le but est de fédérer les producteurs locaux. Des acteurs locaux dont l'ambition disent-ils est de favoriser le consommer local et de continuer à donner ses lettres de noblesse à la bière artisanale.