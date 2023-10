La village rugby de Toulouse, "un succès" malgré des chiffres de fréquentation fluctuants

"Le succès est là sans problème", constate Tommy Soula, responsable événementiel au restaurant Tommy's de Toulouse. Il a installé un food-truck sur la prairie des Filtres pour toute la durée de la Coupe du monde de rugby. Un pari puisque sa présence lui coûte entre 400 et 1.400 euros par soirée, en fonction des matchs. Défi relevé avec 900 transactions environ les soirs où les Bleus jouent.

La jauge de 40.000 personnes a été explosée pour le match d'ouverture , le très attendu France/Nouvelle-Zélande. Des supporters ont même dû faire demi-tour. La réception de l'Uruguay a attiré moitié moins de monde : 20.000 personnes.

La plus grande fan zone de France

"J'y suis allé plusieurs fois, on ne se marche pas dessus, raconte Thibault un supporter*, l'espace est bien organisé avec un espace famille où les gens sont assis et un espace plus supporter où les gens sont debout. C'est très agréable et confortable."*

Pour le troisième match du XV de France contre la Namibie, la pluie en a dissuadé beaucoup, seulement 1.000 spectateurs sur le village rugby. En dehors des matchs des Bleus et des matchs au Stadium, la fan zone accueille entre 800 et 1.000 personnes.

"On va espérer que les Bleus aillent le plus loin possible et que l'été indien va se prolonger, souhaite Tommy Soula, et normalement la fête devrait encore être très belle."