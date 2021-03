La ville d'Alès dans le top 30 des centres-villes dynamiques durant la crise sanitaire

La ville d'Alès figure dans le top 30 des centre-villes dynamiques durat la crise sanitaire. Avec Albi et Alès, seulement deux villes d'Occitanie figure dans cette étude commanditée par l'association des Villes de France et réalisée par My Traffic, le leader européen de l'analyse du flux piéton.

Alès dans le top 30 des villes moyennes qui ont le mieux résisté à la crise covid. Une étude diligentée par l'association des villes de France (de 10.000 à 100.000 habitants) et réalisée par la société Mytraffic (leader européen analyse flux de piéton). Seulement deux villes d'Occitanie figurent dans ce classement qui en a examiné 180 au total, Alès est 25 é et Albi 19 é. Une distinction qui "valide" dit la ville, la "pertinence des actions mises en oeuvre pour redynamiser son cœur de ville".

1,13 millions de passages/Mensuel

Alès entre même dans le top 5 des villes qui ont le mieux résisté à la crise sanitaire, (81% de son passage conservé contre 76% ailleurs). Un succès du à une politique active, "3 navettes qui relient les quartiers au centre-ville, deux managers dédiés, parking gratuit campagne média de soutien". La ville a également décidé d'un moratoire sur les grandes surfaces en périphérie. "Deux permis sur Saint-Christol-les-Alès ont été refusés en CDAC" (Commission départementale d'aménagement des activités commerciales-appel possible au national) indique Max Roustan. Quant à la polémique sur instillation de Porte Sud, "rien ne démontre qu'elle ait impacté le commerce en cœur de ville" assure-t-il.

Des données pour vérifier l'opportunité des politiques publiques

Les passages mensuels mesurés par Mytraffic permettraient de mieux cibler les politiques publiques. Dans le cas de ce 1 er palmarès des villes moyennes attractives, les données sont fournies par le bornage des téléphones (avec accord des propriétaires). "Passer une rue en piéton et vérifier après coup si c'est opportun" indique le directeur de la stratégie chez Mytraffic. Grégoire de Laval d'ajouter que "le flux de piéton entre midi et deux peut être un indicateur pour aider à les commerçants à ouvrir à ces heures". Même si, reconnait cet autre "qu'à 5€ de l'heure en moyenne, la décision est difficile à prendre".

Et la Covid plane encore. Avec un taux d'incidence qui a dépassé le seuil d'alerte de 250 pour 100.000 habitants, le Gard pourrait bien figurer dans la dizaine de départements qui pourrait -très prochainement - voir la vis sanitaire se resserrer. "Je ne le souhaite pas mais si cela pouvait nous permettre de repartir le plus vite possible" explique Christophe Rivenq, 1 er adjoint à Alès qui dit vouloir "co-construire avec les habitants et les commerçants" les solutions pour permettre "les conditions optimales du redémarrage".

