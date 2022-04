La ville d'Allauch lance une épicerie sociale pour aider les plus précaires

Confrontée à une pauvreté toujours plus forte, la mairie d'Allauch, près de Marseille, ouvre une épicerie solidaire. Une centaine de familles bénéficient déjà de colis alimentaires et de bons d'achat pour faire leurs courses au supermarché local.

L'épicerie sociale distribue une centaine de colis alimentaires pour les familles les plus démunis.

Pas moins de sept millions de Français bénéficient d'une aide alimentaire pour se nourrir selon les chiffres de la banque alimentaire. La crise du covid et la guerre en Ukraine n'arrangent pas le pouvoir d'achat des plus démunis qui ont déjà du mal à boucler les fins de mois.

"Je grignote un petit truc le midi et je cuisine le soir pour mon fils" - Isabelle, une bénéficiaire de 55 ans

Cette pauvreté n'épargne pas la ville d'Allauch, 22.000 habitants, située à l'est de Marseille. Alors pour aider les plus précaires à se nourrir, la mairie vient d'ouvrir une épicerie sociale avec distribution de colis alimentaires et de bons d'achat pour faire les courses au supermarché local.

Une centaine de familles bénéficient déjà de cette aide sous conditions de ressources. Sans cette épicerie sociale, beaucoup ne mangerait pas à leur faim.

Parmi les bénéficiaires, Patrick, 60 ans, handicapé, il vit avec 900 euros par mois.

"C'est vrai que ça commence à devenir compliqué !" - Patrick

Pour le maire d'Allauch, Lionel de Cala, cette épicerie sociale répond à l'urgence alimentaire qui touche de plus en plus de ses administrés.

"La précarité renforcée par la situation sanitaire ne va pas s'arranger avec la situation internationale" - Lionel de Cala

L'épicerie sociale est située à la Pounche, dans les anciens locaux de la Société des Eaux de Marseille, Boulevard Marcel Delestrade à Allauch. Si vous avez besoin d'aide, ou l'un de vos proches, le CCAS (Centre Communal d'Action Social) d'Allauch répond à vos questions et vous accompagne dans vos démarches.

Les denrées sont fournies par la banque alimentaire et le supermarché local. © Radio France - Fred Chapuis

Conserves, huile, pâtes, riz, café, soupes, etc. Les colis alimentaires sont généreux ! © Radio France - Fred Chapuis

Au-delà des produits alimentaires, l'épicerie sociale distribue des produits d'hygiène. © Radio France - Fred Chapuis