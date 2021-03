La ville d’Avignon passe à la phase deux de son plan de relance économique en période de crise sanitaire

Le Plan Pluriannuel d'Investissement sur cinq ans est d’un montant de 270 millions d'euros dont 45 millions investis dès cette année dans différents chantiers, pour des équipements et espaces publics avec une activité précise la municipalité au secteur du BTP. Parmi ces chantiers , la requalification de rues et de places ou trois extensions d'école prêtes pour la rentrée prochaine.

Stopper la présence de locaux commerciaux vacants

Mais c'est le commerce de proximité du centre-ville mis à mal l'an dernier que la maire d'Avignon , Cecile Helle, entend le redynamiser à commencer par un coup d'arrêt aux locaux qui restent fermés et un appel d'air en direction des consommateurs : « La Foncière du commerce va essayer de manière un peu plus volontariste et systématique d'acquérir les locaux commerciaux vacants depuis plusieurs années et d'y effectuer des travaux pour les re-proposer en location ensuite à des commerçants qui voudraient s'installer. Et c'est aussi une petite carte de fidélité qu'on va proposer à tous les clients qui viennent notamment dans le centre-ville d'Avignon pour privilégier leurs actes d'achat dans ce centre historique et auprès de nos commerçants de proximité. Grâce à cette petite carte de fidélité il pourront également bénéficier de la gratuité des trois parkings gérés par la ville, celui du Palais des Papes, celui des halles et le parking de la gare centre. »

La création d'un marché hebdomadaire provençale en centre-ville

L'attractivité qui a fait ses preuves d'un grand marché hebdomadaire dans un centre ancien, c'est aussi le souhait que va réaliser la maire d'Avignon explique t'elle à partir d’avril. Regroupant une soixantaine d’exposants, il devrait animer tous les samedis matin les quartiers des Carmes, Carreterie et Carnot.

Volonté également a Avignon d'un rebond culturel avec notamment le maintien des subventions cette année aux acteurs culturels conventionnés, la création d’une manifestation culturelle au printemps pour investir les lieux de plein air. La municipalité précise poursuivre ses actions de solidarité auprès des étudiants, l'accueil des SDF à la maison Mérindol en partenariat avec l'état et va adhérer au réseau "Ville amie des Aînés" créé par l'Organisation Mondiale de la Santé.