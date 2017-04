La ville d'Orléans accorde une aide exceptionnelle de 100 000 euros à l'OLB

La ville d'Orléans vient au secours de l'OLB ! La mairie va accorder une aide exceptionnelle au club de basket : 100 000 euros... qui s'ajoutent à la subvention annuelle que verse la ville (1 million d'euros). Objectif : financer l'opération "maintien en pro-A".

100 000 euros : c'est la somme que la ville d'Orléans va accorder à titre exceptionnel à l'OLB ! "Afin de permettre au club de se maintenir au sein de l'élite du basket français", précise la délibération qui sera votée lundi prochain en conseil municipal... Le club orléanais pointe actuellement à la 17ème place de la pro-A, en position de relégable. Ces 100 000 euros vont donc s'ajouter au montant d'un million d'euros que la ville a déjà versé au club cette saison (sur un budget global de 3,9 millions). Si la ville met de nouveau la main à la poche, c'est qu'il faut financer les recrutements que le club vient d'effectuer pour tenter de se sauver en pro-A : l'Anglais Gabriel Olaseni, l'Américain J-P Prince,et le Monténégrin Nemanja Milošević, tous arrivés en mars.

En apprenant la nouvelle, Corinne Leveleux-Teixeira, la chef de file de l'opposition PS-Verts à la ville d'Orléans, se dit à la fois "surprise et choquée" et y voit aussi la conséquence du projet de grande salle de 8 000 places que la ville veut faire construire (et dont le nom de l'architecte doit être dévoilé cet été) :

"100 000 euros supplémentaires, ce n'est pas anodin : ça veut dire que le basket est une priorité de l'ère Carré" Partager le son sur : Copier

De son côté, la ville d'Orléans est restée injoignable hier. Pas de commentaire non plus de la part de Laurent Lhomme, le président de l'OLB - il est vrai que Laurent Lhomme certifiait encore le 25 mars à France Bleu Orléans que "ces recrues était budgétées et qu'il n'y aurait pas besoin de rallonge financière" ! Il est vrai aussi que ce mardi le club orléanais était empêtré dans un nouveau souci : l'ailier américain Verdell Jones 3 a été mis à pied à titre conservatoire, en raison d'un "problème de comportement", on n'en sait pas plus... L'OLB jouera à domicile vendredi soir contre Cholet.