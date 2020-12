La ville de Bessan quasiment propriétaire de l'ancienne usine Pernod Ricard

C'est une page qui se tourne à Bessan dans l'Hérault. La ville est quasiment propriétaire de l'ancienne usine Pernod Ricard. Le compromis de vente de cette friche industrielle a été signée ce mercredi 02 décembre. Le passage chez le notaire pour l'acte définitif est prévu quelques jours avant noël. Un investissement de 1.1 millions d'euros, financé par la commune.

le site héraultais produisait la base du Ricard pour le monde entier

Le site de 16.000 m2 n'est plus utilisé par Pernod Ricard depuis deux ans. Le groupe y fabriqué la base du Ricard pour le monde entier. Le site a employé jusqu'à 40 salariés. La dépollution a été réalisée cette année 2020. Le site est vide. les machines de production ont été enlevé en 2018.

La ville de Bessan a pour projet de transformer les lieux en salle polyvalente et des locaux associatifs. Les travaux de rénovation devraient débuter au mieux en 2023 avec le possible soutien financier du Conseil Départemental et Régional.

L'usine, une ancienne distillerie de la commune, avait été achetée en 1958 par Paul Ricard. Il y aménagea son un centre d'élaboration de la base du Ricard.

Durant son exercice décalé 2016-17, Pernod-Ricard a réalisé un bénéfice net de 1,39 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros.

Des journées portes ouvertes devraient être organisées en janvier ou février prochain pour faire découvrir ce site interdit au public jusqu'à présent