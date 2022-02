La ville de Cannes organise un grand job dating ce samedi.1000 emplois sont à pourvoir à la gare maritime entre 9h et 13h. Un évènement pour les étudiants mais pas que.

A vos CV et lettres de motivation! Un grand job dating est organisé ce samedi à la gare maritime de Cannes de 9h à 13h. 1000 emplois sont à pourvoir pour les étudiants mais aussi pour tous les autres demandeurs d'emploi. Des petits boulots d'été ou même des jobs étudiant pour l'année scolaire. Un programme sera remis à chaque visiteur en arrivant. 30 recruteurs seront sur place.

Des jobs en tout genre

Et des jobs, il y en a pour tous les goûts! Barman, serveur, ou encore cuisinier si vous avez une formation dans la restauration. De nombreux postes de plagiste pour l'été à Cannes sont également à pourvoir. Mais ce n'est pas tout. Le secteur de l'animation est à la recherche de personnes titulaires du BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur). Les métiers de l'armée seront, eux aussi, représentés au job dating.

De nombreux services proposés

Les services de la ville et les équipes de la mission locale seront présents pour aider les demandeurs d'emploi dans leurs démarches administratives: création de CV, rédaction des lettres de motivation. Les visiteurs pourront aussi être conseillés sur le logement et le transport à Cannes en cas de recrutement. Plus de renseignement sur le site de la mairie de Cannes.