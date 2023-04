La ville de Changé lance son projet d'installation de panneaux photovoltaïques

Après Villaines-la-Juhel dans le Nord Mayenne et Quelaines-Saint-Gault, dans le Sud Mayenne en novembre dernier, c'est au tour de Changé, près de Laval, d'avoir son projet de panneaux photovoltaïques. Le projet a été présenté ce lundi à la presse et le sera bientôt aux habitants. Cette centrale solaire au sol sera installée au niveau de la sortie ouest sur l'autoroute à hauteur de Changé sur une parcelle délaissée le long de la Ligne à grande vitesse et les travaux devraient démarrer fin août début septembre.

Qu'est-ce qu'une centrale solaire au sol ?

Ce sont plusieurs panneaux solaires installés sur des poteaux très proches du sol, une méthode différente des ombrières où les panneaux sont installés sur une structure beaucoup plus importante et plus haute, on le voit par exemple au dessus de parkings de supermarchés. Cette parcelle de 5.500 mètres carrés n'était plus utilisée par la SNCF le long de la LGV, la ville de Changé a donc sauté le pas. "Ce projet-là est très important parce qu'il y aura de la production", explique le maire Patrick Péniguel, "et comme cette production n'ira pas à des kilomètres, ça représentera à peu près 26% de la consommation de la collectivité changéenne". Ça représente la consommation de 300 habitants sur un an hors chauffage et le tout pour un investissement de 300.000 euros pour la Société Energie Mayenne, qui prend en charge la totalité du projet.

Pourquoi un financement citoyen ?

Les Changéens, ainsi que tous les Mayennais qui le souhaitent, peuvent participer et investir dans cet ouvrage. Vous pouvez le faire via deux canaux : soit devenir sociétaire d'Enercoop Pays de la Loire au niveau local, ce qui vous donne droit à une réduction d'impôt ou alors devenir actionnaire chez Energie Partagée au niveau national, dans ce cas-là vous recevrez des dividendes. Les Changéens sont en tout cas motivés pour s'investir constate le maire Patrick Péniguel. "Nous avons déjà des demandes au niveau de la mairie sur cette participation citoyenne sur ces investissements", détaille-t-il, "ils sont acteurs et demandeurs".

Les Mayennais en général commencent à s'investir dans cette transition écologique puisque la SEM a déjà comptabilisé près de 80.000 euros d'investissements de la part de citoyens dans des projets de transition énergétiques dans le département. Un engouement clair se dégage selon Richard Chamaret, le président de la Société Energie Mayenne. "Nos habitants en Mayenne sont des demandeurs d'énergies renouvelables et quand ils ne peuvent pas en produire chez eux , à travers de ces projets-là ils peuvent investir 100, 120 ou 500 euros dans un projet", ajoute Richard Chamaret, "c'est une capitalisation et ils récupéreront une partie de rémunération". Les habitants doivent effectivement investir minimum 100 euros par investissement, rendez-vous sur le site www.semernergie53.fr. Pour l'instant, la part du photovoltaïque en Mayenne représente près de 4% sur les énergies renouvelables développées par la SEM, l'objectif est bien sûr d'aller beaucoup plus loin.

Pour le moment, 15 dossiers de centrales solaires ont été validés en Mayenne, autant en centrale solaire en ombrière et au sol et la SEM table sur 1 million d'investissement citoyen d'ici 2026.