La ville de Chevigny propose une vitrine virtuelle où s’exposent tous les commerçants, artisans et sociétés de services présents à Chevigny-Saint-Sauveur. Une initiative solidaire à l’heure où les déplacements sont incertains tout comme les conditions sanitaires de demain.

La ville de Chevigny lance une vitrine virtuelle pour acheter et consommer local

Le logo de la vitrine virtuelle lancée par la ville de Chevigny-Saint-Sauveur pour acheter et consommer local

Pour les habitants, c’est aussi l’occasion de découvrir, exposée dans son foisonnement, la richesse de l’offre chevignoise : les fêtes de fin d’année approchent et faire plaisir, se faire plaisir, sont des recours universels pour exprimer sa convivialité dans cette commune de l'agglomération dijonnaise. Quant à la mairie, elle entend, avec cette vitrine virtuelle, affirmer ses liens de proximité.

Le site de la vitrine virtuelle lancée par la mairie de Chevigny-Saint-Sauveur - Copie écran

Plus d'une quarantaine de commerces déjà inscrits

Jusque-là, 46 enseignes ont rejoint le site et proposent leurs services pour les fêtes. Le site permet aux commerçants et artisans de mettre en avant leurs produits mais aussi de communiquer sur les promotions du moment via une mini-boutique.

Bâti pour garantir des fêtes de fin d’année qui consacrent le principe de la consommation locale, le site jacheteachevigny.fr s’étoffera dans la durée pour ancrer la ville dans son rôle d’accompagnatrice de l’activité économique et commerciale.