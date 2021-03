La ville de Déols et GRDF partenaires pour inciter les habitants à passer aux chaudières au gaz

Si vous vous chauffez au fioul, que vous souhaitez passer au gaz et que vous habitez Déols, sachez que jusqu'au 15 mai, vous pouvez vous faire offrir le raccordement au réseau gaz. Un gain de 600 euros grâce au partenariat conclu entre la ville et GRDF. Un coup de pouce pour les habitants qui souhaitent passer au gaz naturel et vert, qui s'inscrit dans la volonté de la ville d'aller vers plus d'écologie.

Selon Marc Fleuret, maire UDI de Déols, les habitants de la commune sont prêts à aller vers plus d'écologie : "_Tout ça est reçu très positivement_. Je suis donc persuadé que cette opération va être déclencheur pour pas mal de familles qui étaient peut-être encore dans l'hésitation. Et de toutes façons, à terme, il faudra passer de l'énergie fioul à une autre forme d'énergie donc c'était le moment adéquate pour favoriser ce passage."

"Il n'y a pas de transition énergétique sans transition sociale" (Rached Aït-Slimane, directeur territorial GRDF de l'Indre)

En tout, 300 foyers déolois se chauffent encore au fioul. C'est ces gens-là que Rached Aït-Slimane, directeur territorial GRDF de l'Indre veut convaincre et t il a des arguments : "Une chaudière gaz haute performance, c'est 30% de facture énergétique en moins." Des économies à portée de main pour ceux qui le souhaitent, puisqu'en plus des aides déjà existantes si vous changez de chaudière, GRDF offre donc le raccordement : "Il y a un tuyau et ce tuyau qui est vert, il faut bien que les habitants s'y branchent, il faut donc faire un raccordement qui a un coût - un peu plus de 600 euros - et c'est ce raccordement qu'on offre pour capter cette énergie verte."

Ce gaz vert auquel les habitants peuvent être raccordé est également local, puisqu'il est produit à l'unité de méthanisation de Villers-Les-Ormes. Il est composé à 60% de cultures intermédiaires, à 40% de fumier et à 10% de pâtes Barilla invendues lors de la production car non conformes. Pour connaître plus en détail la recette de ce gaz vert, écoutez Eric Bergougnan, agriculteur et producteur de gaz.

Pour ceux qui hésiteraient encore à se tourner vers une chaudière au gaz plutôt qu'au fioul, sachez qu'une permanence aura lieu le 8 avril prochain à la salle du Conseil municipal de Déols. L'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement de l'Indre, sera présente pour répondre aux questions. Déols est la première commune de l'Indre à avoir répondu présent à ce partenariat avec GRDF. Enfin, concernant les chaudières au fioul, sachez également que pour les remplacer cela coûte - sans aucune aide - entre 5 000 et 6 000 euros. En plus du coup de pouce de GRDF, d'autres aides existent. Enfin, le gouvernement a annoncé que l'installation de nouvelles chaudières au fioul serait interdite à partir du 1er janvier 2022.