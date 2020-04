La ville de Felletin lance ce vendredi son drive fermier

Le marché de Felletin est fermé depuis le début du confinement car la mairie considère que les conditions de sécurité ne sont réunies pour qu'il puisse se tenir, ce qui a pu faire grincer quelques dents.

Pour pallier cette absence, la ville lance un drive fermier qui se tiendra tous les vendredis sur le parking de la salle polyvalente, à partir de ce vendredi 17 avril. Deux créneaux horaires sont proposés : de 8h à 9h30 et de 10h à 12h.

La mairie précise que "les producteurs présents sont des habitués, fidèles du marché" et qu'ils proposent uniquement "des denrées alimentaires et des plants et dont le siège de l'entreprise est à moins de 50 km de Felletin".

Commandes obligatoires

Attention, pour aller chercher les produits, il faut impérativement commander à l'avance. Les producteurs qui participeront ne viendront qu'avec les produits qui ont été commandés. Le parking sera réservé aux producteurs, les clients devront venir à pieds.

Voici la liste des producteurs présents sur le drive fermier :