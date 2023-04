La ville de Grigny en discussion avec Coca Cola pour que l'usine "arrête de pomper dans la nappe phréatique"

Un "accord de principe" a été trouvé entre la ville de Grigny (Essonne) et l'entreprise Coca Cola pour que l'usine locale cesse de puiser de l'eau dans la nappe phréatique pour produire ses boissons. "Donc, nous lançons les études pour passer d'un système de pompage de la nappe phréatique à l'utilisation de l'eau de ville", précise à France Bleu Paris Philippe Rio, le maire PCF de Grigny.

ⓘ Publicité

La ville est alimentée en eau par la Seine. "On a des capacités qui permettent d'absorber les volumes consommés par cet industriel", précise l'édile. Il souligne que toutes les usines de la multinationale en France sont raccordées au réseau public de distribution d'eau. "Grigny est le seul endroit où la nappe phréatique est la seule source d'approvisionnement pour la production des boissons de Coca Cola" mais – ajoute-t-il – "ce procédé n'a pas d'avenir".

Principe de précaution

Philippe Rio n'a "pas d'information précise sur une dégradation notoire de la nappe phréatique" mais il veut appliquer le principe de précaution. "Je suis dans une logique de prévention parce que les nappes phréatiques ne sont pas en très bonne santé partout en France. Grigny n'est pas îlot en dehors de la France et donc bien évidemment il doit y avoir une pression, ce qu'on appelle un stress hydrique sur la nappe. On peut objectivement on peut imaginer qu'il y a fragilité", explique-t-il.

Face à l'accélération du changement climatique, pomper de l'eau dans la nappe phréatique "n'est plus possible", insiste le maire de Grigny "même si ce procédé était autrefois admis". Philippe Rio précise que cela fait "plusieurs années" que la municipalité "pose le débat auprès de Coca Cola".

Il ajoute que l'entreprise lancer "une nouvelle phase de modernisation de l'usine". L'occasion donc d'être raccordé au réseau public de distribution d'eau de la ville. "Il faut protéger la ressource en eau, c'est notre démarche et c'est aussi celle de Coca Cola. Ils ont compris qu'il fallait changer de modèle, qu'il y avait un intérêt pour eux de verdir leur image. Puis, je pense qu'il y a une prise de conscience à partir du moment où nous pouvons proposer une alternative crédible, réelle, techniquement solide au pompage dans la nappe phréatique, ça serait bête d'avoir des ennuis dans le futur sur l'utilisation de cette nappe".

Des négociations pour trouver un accord définitif

Il s'agit d'un "accord de principe", insiste l'élu. "Cela veut dire qu'on discute maintenant, on étudie les conditions techniques, avant on n'étudiait pas cela. Est-ce qu'on est en capacité de produire de l'eau ? Oui. Mais rien n'est écrit, on a un accord de principe. Maintenant, il faut conclure". Le maire espère signer un contrat de vente d'eau la multinationale "pour son activité industriel puisque 70% de son produit est composé d'eau".

Philippe Rio insiste : "Maintenant, il faut transformer l'essai mais il y a encore quelques obstacles à franchir. J'espère que ça se fera le plus rapidement possible parce qu'il faut changer de modèle".

Coca Cola a "investi"pour limiter sa consommation d'eau

Dans un communiqué envoyé à l'AFP, Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), l'embouteilleur en Europe occidentale du géant américain des boissons gazeuses confirme que des discussions sont en cours avec la ville de Grigny. CCEP assure avoir "investi" sur le site en Essonne "afin de limiter au maximum" sa consommation d'eau, des investissements qui ont permis selon l'entreprise "des économies supérieures à 50.000 m3 par an".

Implantée depuis 1986 à Grigny, l'usine emploie 266 personnes et produit des bouteilles de Sprite, Coca-Cola ou encore de Fanta. Pour cela, elle puiserait près de 780.000 m3 d'eau par an dans la nappe phréatique selon les informations de l'AFP.

"Notre forage est soumis à des autorisations préfectorales qui sont révisées et délivrées régulièrement, et qui peuvent évoluer en fonction de la situation de stress hydrique du territoire, sur décision des services de l'État", a aussi souligné CCEP. Les prélèvements en eau "évoluent régulièrement au grès de l'activité sans jamais dépasser, à aucun moment, la limite de 1,2 million de m³ autorisée", a indiqué la préfecture de l'Essonne. Ces prélèvements ont été autorisés "après étude des impacts hydrogéologiques", a-t-elle ajouté.

Toujours selon la préfecture, l'entreprise a "le droit de disposer librement des eaux de source et des nappes souterraines se trouvant en dessous" du terrain dont elle est propriétaire, et "comme l'ensemble des préleveurs d'eau, une redevance est due à l'Agence de l'eau Seine-Normandie".